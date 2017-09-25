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17:10 (мск), источник: АиФ Казань

В Казани на снос незаконных торговых объектов потратят восемь млн рублей

Восемь миллионов рублей выделят из городского бюджета на снос незаконно установленных торговых объектов, сообщил на деловом понедельнике замруководителя исполкома Ильдар Шакиров.

Источник: Аргументы и факты

В 2017 году планируется снести в Казани около 25 незаконных торговых объектов, так как предприниматели самовольно подключаются к инженерным сетям, не соблюдают правила СанПиН, не платят налоги.

«Все собственники были оповещены о решении суда, им была предоставлена возможность самостоятельно провести демонтаж, но никто не отреагировал. Исполнительный комитет будет своими силами исполнять вступившие в законную силу решения судов», — сообщил Ильдар Шакиров.

Средства, потраченные на демонтаж, будут взысканы с собственников.

Напомним, в прошлом году было снесено 42 незаконных объекта.

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