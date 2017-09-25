В Казани на снос незаконных торговых объектов потратят восемь млн рублей

Источник: Аргументы и факты

В 2017 году планируется снести в Казани около 25 незаконных торговых объектов, так как предприниматели самовольно подключаются к инженерным сетям, не соблюдают правила СанПиН, не платят налоги.

«Все собственники были оповещены о решении суда, им была предоставлена возможность самостоятельно провести демонтаж, но никто не отреагировал. Исполнительный комитет будет своими силами исполнять вступившие в законную силу решения судов», — сообщил Ильдар Шакиров.

Средства, потраченные на демонтаж, будут взысканы с собственников.