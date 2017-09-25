На «Волгоград Арене» завершено возведение пешеходной эстакады

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Каждый футбольный болельщик мечтает о том моменте, когда он может прийти на «Волгоград Арену» и стать зрителем мирового футбольного первенства. На стадион ведут восемь просторных и широких лестниц и центральный пандус. С высоты птичьего полета они напоминают пятиконечную звезду или орден Победы. С любой из лестниц зрители могут попасть на пешеходную эстакаду. Ее ширина 11 метров, и она опоясывает стадион на уровне второго этажа.

Полностью обойдя стадион вокруг по пешеходной эстакаде, можно увидеть два главных символа города-героя. С одной стороны это скульптура «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане. С другой же стороны открывается шикарный панорамный вид на Волгу.

Стоит отметить, для строительства наземной и фундаментной частей эстакады использовали 10 тысяч кубометров бетона. Практически столько же материала потребовалось для возведения трибун арены.

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Обеспечить максимально комфортный проход на трибуны помогут сразу 44 лестницы. По ним максимально быстро и безопасно на стадион могут попасть все 45 тысяч зрителей. С эстакады можно попасть в абсолютно любой сектор стадиона. Кстати, здесь уже открывается потрясающий вид и полным ходом продолжается установка кресел.

Параллельно продолжается монтаж инженерных систем и оборудования, внутренняя отделка, витражное остекление арены и входных групп, благоустройство территории. Установлено более 75% кровельного покрытия. Задействовано более 2000 человек, работы ведутся круглосуточно.