Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Возмущенная Поплавская напала на Бузову после премии
Свекла оказалась суперфудом
Банкротство сети магазинов "короля игрушек" назвали началом эпохи
Саакашвили наказали за нелегальное пересечение границы
ООН обвинила Россию в нарушении прав человека и пытках в Крыму
Победа с привкусом провала Политологи комментируют итоги выборов в Германии
Шепелев: «Малахов поступает профессионально, но бесчеловечно»
Праправнучка Матильды Кшесинской стала балериной Большого театра
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
Ангелина Вовк ждет публичных извинений от Аллы Пугачевой – СМИ
СМИ: Максакова возмущена решением бывшего мужа
35-летняя Вера Брежнева кардинально сменила имидж (фото)
Принц Гарри и Меган Маркл впервые вместе вышли в свет
СМИ: Овсиенко боится, что жених вернётся к экс-жене и детям
СМИ: Кабаева произвела фурор на юбилее Кобзона
СМИ: тело убитого хоккеиста пролежало в квартире 1,5 месяца
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
10Apple показала новые iPhone
17:38 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

На «Волгоград Арене» завершено возведение пешеходной эстакады

На стадионе «Волгоград Арена» построена пешеходная эстакада. Специалисты завершили возведение последней лестницы. Параллельно ведется и множество других работ по подготовке сооружения к мировому футбольному первенству.

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Каждый футбольный болельщик мечтает о том моменте, когда он может прийти на «Волгоград Арену» и стать зрителем мирового футбольного первенства. На стадион ведут восемь просторных и широких лестниц и центральный пандус. С высоты птичьего полета они напоминают пятиконечную звезду или орден Победы. С любой из лестниц зрители могут попасть на пешеходную эстакаду. Ее ширина 11 метров, и она опоясывает стадион на уровне второго этажа.

Полностью обойдя стадион вокруг по пешеходной эстакаде, можно увидеть два главных символа города-героя. С одной стороны это скульптура «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане. С другой же стороны открывается шикарный панорамный вид на Волгу.

Стоит отметить, для строительства наземной и фундаментной частей эстакады использовали 10 тысяч кубометров бетона. Практически столько же материала потребовалось для возведения трибун арены.

Во время загрузки произошла ошибка.

Обеспечить максимально комфортный проход на трибуны помогут сразу 44 лестницы. По ним максимально быстро и безопасно на стадион могут попасть все 45 тысяч зрителей. С эстакады можно попасть в абсолютно любой сектор стадиона. Кстати, здесь уже открывается потрясающий вид и полным ходом продолжается установка кресел.

Параллельно продолжается монтаж инженерных систем и оборудования, внутренняя отделка, витражное остекление арены и входных групп, благоустройство территории. Установлено более 75% кровельного покрытия. Задействовано более 2000 человек, работы ведутся круглосуточно.

И, конечно сердце любого стадиона — это футбольное поле. На «Волгоград Арене» оно уже радует глаз. Здесь взошли первые всходы травы — посеяно было 750 килограммов семян. И уже в апреле 2018 года на этом газоне сыграют первый матч.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 За непристойное предложение певец нанес 17 ножевых ранений
Полуторагодовалый сын популярного музыканта выпал из окна
Что изменится в жизни россиян с 1 октября
ЦБ предложил запретить банкирам-банкротам выезд за границу
ГП заявила о «бездействии» Росавиации в ситуации с «ВИМ-Авиа»
В ФАС рассказали, когда будет отменен национальный роуминг
Путин отправил в отставку губернатора Самарской области
Названы страны, легче всех выдающие россиянам шенгенскую визу
Видеорегистраторы: МВД готовит важную реформу
Спорт
Черчесов назвал список игроков на матчи с Южной Кореей и Ираном Тренерский штаб национальной команды России во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к контрольным матчам
Авто
На автомобиль упала деталь от «Боинга 777» (с высоты 2 000 м) Элемент крыла массой более 4 кг оторвался при взлёте борта авиакомпании KLM Royal Dutch Airlines из японского аэропорта Кансай
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Шепелев: «Малахов поступает профессионально, но бесчеловечно» Автор и ведущий программы «На самом деле» рассказал, как работает полиграф на программе, можно ли соврать во время шоу, а также о своем отношении к переходу Андрея Малахова на другой канал
Недвижимость
В Петербурге хотят построить тоннель под Невой
Россияне начали продавать жилье, чтобы купить криптовалюту
Из двушки в трешку: апартаменты в Екатеринбурге
Россиянам пообещали рост цен на жилье
Леди
В моду вошли безумные женские носки (фото) Забавные носки — отличный и не очень дорогой способ поднять себе настроение
Дети
70-летний Борис Галкин впервые стал отцом У актера родилась дочка.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь