На «Волгоград Арене» завершено возведение пешеходной эстакады

Каждый футбольный болельщик мечтает о том моменте, когда он может прийти на «Волгоград Арену» и стать зрителем мирового футбольного первенства. На стадион ведут восемь просторных и широких лестниц и центральный пандус. С высоты птичьего полета они напоминают пятиконечную звезду или орден Победы. С любой из лестниц зрители могут попасть на пешеходную эстакаду. Ее ширина 11 метров, и она опоясывает стадион на уровне второго этажа.
Полностью обойдя стадион вокруг по пешеходной эстакаде, можно увидеть два главных символа города-героя. С одной стороны это скульптура «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане. С другой же стороны открывается шикарный панорамный вид на Волгу.
Стоит отметить, для строительства наземной и фундаментной частей эстакады использовали 10 тысяч кубометров бетона. Практически столько же материала потребовалось для возведения трибун арены.
Обеспечить максимально комфортный проход на трибуны помогут сразу 44 лестницы. По ним максимально быстро и безопасно на стадион могут попасть все 45 тысяч зрителей. С эстакады можно попасть в абсолютно любой сектор стадиона. Кстати, здесь уже открывается потрясающий вид и полным ходом продолжается установка кресел.
Параллельно продолжается монтаж инженерных систем и оборудования, внутренняя отделка, витражное остекление арены и входных групп, благоустройство территории. Установлено более 75% кровельного покрытия. Задействовано более 2000 человек, работы ведутся круглосуточно.
И, конечно сердце любого стадиона — это футбольное поле. На «Волгоград Арене» оно уже радует глаз. Здесь взошли первые всходы травы — посеяно было 750 килограммов семян. И уже в апреле 2018 года на этом газоне сыграют первый матч.