Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Победа Меркель нанесла удар по Порошенко
Валерий Спиридонов нашёл альтернативу пересадке головы
"Это тревожные звонки": Леонид Парфенов о действиях властей РФ
Учительница побила второклассника (видео)
Убит бывший вратарь хоккейной сборной СССР: задержана его дочь
«На нас шла сотня боевиков»Подробности: как российские военные прорывались из окружения в Сирии
Николая Караченцова перевели в реанимацию
Алферова эмоционально высказалась о закрытии «Жди меня»
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
«Без российского транзита упрется в тупик» — эксперт об Украине
В ОБСЕ сказали, где "эпицентр насилия" в Донбассе
Мелания Трамп выбрала неуместный для ООН наряд (фото)
29-летняя Рианна пришла на презентацию в «детском» платье (фото)
СМИ: Овсиенко боится, что жених вернётся к экс-жене и детям
СМИ: Кабаева произвела фурор на юбилее Кобзона
"Это тревожные звонки": Леонид Парфенов о действиях властей РФ
СМИ сообщили об обнаружении тела Доку Умарова
Фоторепортажи
10Apple показала новые iPhone
11Ссора игроков в американский футбол и Дональда Трампа
19:00 (мск), источник: Sputnik.by

Средняя зарплата белорусов в августе выросла почти на 17 рублей

В августе рабочие и служащие в стране получали в среднем по 844,4 рубля, прирост в августе был вдвое больше, чем за июль.

МИНСК, 25 сен — Sputnik. Начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в августе 2017 года составила 844,4 рубля и выросла по сравнению с июлем на 16,9 рублей, говорится в сообщении Национального статистического комитета республики.

Читайте также
Москва и Минск обсудили использование нацвалют в расчетах

В июле номинальная зарплата составила 827,5 рублей, по сравнению с июнем она выросла примерно на восемь рублей. Таким образом, прирост за август более чем в два раза больше по сравнению с июлем.

К концу года президент республики Александр Лукашенко требует довести уровень средней зарплаты по стране до тысячи рублей — около 500 долларов США в эквиваленте. Впрочем, неоднократно он подчеркивал, что расти зарплаты должны одновременно с производительностью труда.

Больше всего зарабатывали в июле минчане — в среднем 1141,3 рубля. Самые низкие зарплаты — в Витебской области, где средний показатель составляет 702 рубля.

Кроме роста зарплаты до уровня в тысячу рублей в среднем по стране власти также хотят поднять заработки бюджетников — до 800 рублей, а минчан — до 650 долларов в эквиваленте.

В перспективе чиновники обещают рост заработков и до полутора тысяч рублей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Связь с несовершеннолетней: экс-чиновника из Вишнево осудили на 15 лет
Дело 'каннибалов' с Кубани: расчлененное тело и селфи с мясом
Что изменится в жизни россиян с 1 октября
ЦБ предложил запретить банкирам-банкротам выезд за границу
ГП заявила о «бездействии» Росавиации в ситуации с «ВИМ-Авиа»
В ФАС рассказали, когда будет отменен национальный роуминг
Путин отправил в отставку губернатора Самарской области
Названы страны, легче всех выдающие россиянам шенгенскую визу
КНДР пригрозила сбивать американские самолеты
Спорт
Черчесов назвал список игроков на матчи с Южной Кореей и Ираном Тренерский штаб национальной команды России во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к контрольным матчам
Авто
На автомобиль упала деталь от «Боинга 777» (с высоты 2 000 м) Элемент крыла массой более 4 кг оторвался при взлёте борта авиакомпании KLM Royal Dutch Airlines из японского аэропорта Кансай
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Шепелев: «Малахов поступает профессионально, но бесчеловечно» Автор и ведущий программы «На самом деле» рассказал, как работает полиграф на программе, можно ли соврать во время шоу, а также о своем отношении к переходу Андрея Малахова на другой канал
Недвижимость
В Петербурге хотят построить тоннель под Невой
Россияне начали продавать жилье, чтобы купить криптовалюту
Из двушки в трешку: апартаменты в Екатеринбурге
Россиянам пообещали рост цен на жилье
Леди
В моду вошли безумные женские носки (фото) Забавные носки — отличный и не очень дорогой способ поднять себе настроение
Дети
70-летний Борис Галкин впервые стал отцом У актера родилась дочка.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь