Средняя зарплата белорусов в августе выросла почти на 17 рублей

МИНСК, 25 сен — Sputnik. Начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в августе 2017 года составила 844,4 рубля и выросла по сравнению с июлем на 16,9 рублей, говорится в сообщении Национального статистического комитета республики.

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В июле номинальная зарплата составила 827,5 рублей, по сравнению с июнем она выросла примерно на восемь рублей. Таким образом, прирост за август более чем в два раза больше по сравнению с июлем.

К концу года президент республики Александр Лукашенко требует довести уровень средней зарплаты по стране до тысячи рублей — около 500 долларов США в эквиваленте. Впрочем, неоднократно он подчеркивал, что расти зарплаты должны одновременно с производительностью труда.

Больше всего зарабатывали в июле минчане — в среднем 1141,3 рубля. Самые низкие зарплаты — в Витебской области, где средний показатель составляет 702 рубля.

Кроме роста зарплаты до уровня в тысячу рублей в среднем по стране власти также хотят поднять заработки бюджетников — до 800 рублей, а минчан — до 650 долларов в эквиваленте.