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18:21 (мск), источник: Kapital.kz

Порог для плательщиков НДС сохранят на прежнем уровне

В новый Налоговый кодекс, который поступил на рассмотрение мажилиса Парламента внесено несколько новелл, которые существенно облегчат деятельность субъектов малого и среднего бизнеса.

Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций заявил заместитель председателя Комитета государственных доходов (КГД) Аргын Кипшаков, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

По словам Аргына Кипшакова, если в 2002 и 2009 годах проекты Налоговых кодексов были общие, то в новом кодексе произошло разделение удобное для большинства предпринимателей. Так, для индивидуальных предпринимателей, юридических лиц и компаний предусмотрены разные разделы. Мера заметно поможет малому бизнесу, который не имел в штате своих юристов, тогда как крупные и средние компании всегда могли прибегнуть к их помощи.

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Еще одним положительным изменением для бизнеса, Аргын Кипшаков назвал введение понятия «принцип добросовестности». Следуя ему, все неясности будут трактоваться в пользу налогоплательщика. Если в ходе апелляции в Минфин или в суд налогоплательщик докажет, что принял неправильное решение из-за добросовестного заблуждения, то с него будут сняты санкции. Санкции будут сняты и при отзыве разъяснений. Это происходит в случаях, когда органы госдоходов вносят письмо-разъяснение, но впоследствии оно дезавуируется дополнительным письмом-разъяснением от вышестоящей инстанции. В таком случае оно отзывается, а бизнес не попадает под санкции в связи с исполнением требований отозванного письма.

«К тому же, поправки в Налоговый кодекс теперь будут вноситься одним законом до 1 июля. Таким образом, у бизнеса появится возможность изучить новшества заранее, за полгода до их вступления в силу. И так как это будет один закон, бизнесу не придется искать новшества по разным местам законодательства», — отметил Аргын Кипшаков.

Особо зампредседателя КГД подчеркнул, что в новом кодексе сохраняется порог постановки на учет по налогу на добавленную стоимость.

«У нас есть порог для плательщика НДС в 30 тыс. МРП или около 60 млн тенге в год. Если годовой доход менее 60 млн тенге, тогда бизнес не платит НДС. Это в основном малый бизнес и индивидуальные предприниматели. По рекомендации международных экспертов в действующем законодательстве идет снижение порога. Ежегодное снижение от 30 до 15 тыс. МРП к 2020 году. Сейчас после обсуждения на площадке Миннацэкономики и Нацпалаты “Атамекен” мы вернули прежнюю норму — оставили 30 тыс. МРП», — объявил Аргын Кипшаков.

Представитель Комитета госдоходов отметил также и то, что срок исковой давности снижается для малого и среднего бизнеса — с 5 до 3 лет.

«Малый и средний бизнес в течении 5 лет должен был хранить документы. Если бухгалтер поменялся, или он изменил характер своей деятельности — все равно, когда идет проверка, он должен представить документы за последние 5 лет. Но так как для субъектов МСБ проблематично пять лет хранить все документы, срок исковой давности сделали три года», — объяснил представитель Комитета госдоходов.

Также сокращены основания для проведения налоговой проверки на 56%. Например, как пояснил Аргын Кипшаков, в настоящее время действует норма, согласно которой если налогоплательщик сдал декларацию об уменьшении налоговой нагрузки, то в этом случае налоговые органы обязательно выходят на проверку. После введения новой поправки, эта проверка убирается. В общей сложности, как заметил Кипшаков, таких требований в новом кодексе должно остаться 14.

«Кроме того, вводится для экспортеров для получения из бюджета возврата НДС метод контроля учета НДС на добровольной основе. Что это значит? Сейчас для получения возврата НДС для экспортеров, налоговые инспектора проверяют всех их поставщиков. И есть такой отчет — “Пирамида”: пока разных поставщиков не проверят, НДС не возвращают. Сейчас же, согласно принимаемому кодексу, если бизнесмен хочет получить свой ускоренный НДС, он может выстроить так называемую цепочку электронных счетов- фактур от поставщика до получателя. Например, аэропорт, реализующий бензин, заправляющий международные борты, может выстроить цепочку — “поставщик-оптовый покупатель-нефтеперерабатывающий завод” если все они будут применять электронные счета-фактуры. По такой цепочке будет камеральная проверка и ему возвратят НДС. У нас срок возврата — 55 рабочих дней. Согласно новому кодексу он будет снижен до 15 рабочих дней», — рассказал Аргын Кипшаков.

Он также пояснил, что для бизнеса предусмотрены авансовые платежи по корпоративному подоходному налогу (КПН), то есть в течении года он должен авансом оплатить подоходный корпоративный налог.

«Если же по итогам года, когда он сдаст декларацию, мы увидим разницу, то у нас предусмотрен большой штраф — 40% от этой разницы. Это проблематично для МСБ, и мы после работы с Миннацэкономики и НПП в два раза снижаем этот штраф», — заверил Аргын Кипшаков.

Напоследок, заместитель председателя КГД Минфина привел статистику, согласно которой по итогам 8 месяцев текущего года проверки бизнеса сокращены на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отменен сбор за регистрацию ИП и с 1 января нынешнего года процедура переведена на уведомительный характер. Также с 1 мая 2017 года автоматизирована услуга «регистрация в качестве плательщика НДС». Таким образом, за 8 месяцев этого года план поступления в государственный бюджет перевыполнен на 1 трлн тенге.

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