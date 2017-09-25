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22:16 (мск), источник: Sputnik

Россия хочет увеличить экспорт масла, зерна, рыбы в Узбекистан

Вопросы расширения сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса обсуждал министр сельского хозяйства России Александр Ткачев обсудил на рабочей встрече с министром сельского и водного хозяйства Зоиром Мирзаевым и министром внешней торговли Элером Ганиевым.

ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Российские производители и поставщики сельхозпродукции хотят поставлять в Узбекистан сахар, а также увеличить поставки масла, зерна, рыбы и другой сельхозпродукции, сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ.

Вопросы расширения сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса министр сельского хозяйства России Александр Ткачев обсудил на рабочей встрече с министром сельского и водного хозяйства Зоиром Мирзаевым и министром внешней торговли Эльером Ганиевым.

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«Узбекистан — стратегически важный партнер России в области сельского хозяйства. Проводимая работа по расширению делового сотрудничества уже сейчас дает хорошие результаты», — отметил Александр Ткачев.

Отмечается, что в январе-июле 2017 года импорт сельхозпродукции из Узбекистана в Россию увеличился на 27%, до 75 миллионов долларов, за счет расширения поставок плодоовощной продукции. Также за указанный период экспорт сельхозпродукции, в частности, ячменя, растительных масел (подсолнечного, соевого, рапсового, кукурузного) и соевых жмыхов из России в Узбекистан составил 131 миллионов долларов.

«Узбекистан является перспективным экспортным партнером для российских сельхозпроизводителей. В этом году наши аграрии получили рекордный урожай сахарной свеклы. Это позволит произвести 6,5 млн тонн сахара, часть которого будет направлена на экспорт, в том числе в Узбекистан», — добавил Ткачев.

Узбекистанская сторона выразила заинтересованность в закупках российского сахара. Российские экспортеры также говорили об увеличении поставок на узбекский рынок масложировой продукции, в частности подсолнечного и соевого масла, и семенного картофеля. Есть интерес в организации поставок зерна, рыбы и рыбопродуктов, мяса (говядины), а также кондитерских изделий в Узбекистан.

Участники встречи поддержали идею расширения сотрудничества в сфере совместной селекции зерновых, зернобобовых и масличных культур, включая долгосрочное комплексное развитие растениеводства.

Кроме того, от представителей российского бизнеса поступила инициатива создать российско-узбекистано-кыргызское предприятие по выращиванию семенного картофеля на территории Узбекистана. Министр сельского хозяйства России также обсудил вопросы российско-узбекистанского сотрудничества в сфере АПК с президентом Шавкатом Мирзиёевым.

Накануне российская делегация посетила предприятие «Агромир» по переработке плодоовощной продукции и производству соков, садоводческое хозяйство «Мароканд» (фруктовые и ореховые сады, выращивание томатов), селекционно-семеноводческий центр, ознакомилась с деятельностью предприятия по выращиванию хлопка.

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