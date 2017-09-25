СКР возбудил дело из-за хищения в «ВИМ-Авиа»

Источник: РИА "Новости"

«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), по факту хищения денежных средств пассажиров должностными лицами ООО «Авиакомпания «ВИМ-Авиа», — заявила Петренко.

По ее словам, следствием установлено, что не позднее 22 сентября «у должностных лиц указанной авиакомпании возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств пассажиров путем обмана в особо крупном размере».

«Заведомо зная о том, что денежных средств авиакомпании недостаточно для закупки топлива, в том числе в аэропорту “Домодедово”, не имея договоров на поставку топлива с иными поставщиками и не имея таким образом возможности выполнить обязательства по перевозке пассажиров, должностные лица продолжали реализовывать авиабилеты на рейсы, получив за это путем обмана денежные средства в размере свыше 1 миллиона рублей», — отметила Петренко.