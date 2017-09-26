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03:55 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

За роуминг готовят компенсацию

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минкомсвязь обещают смягчить удар по бизнесу сотовых операторов в результате готовящейся отмены внутрисетевого роуминга. Потерю услуги, которая принесла операторам в прошлом году около 3% выручки, предлагается компенсировать за счет устранения барьеров для расширения их бизнеса. Речь может идти прежде всего об упрощении доступа к инфраструктуре связи и в многоквартирные дома.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

До конца 2017 года Минкомсвязь планирует разработать поправки к нормативной базе, которые с начала 2018 года полностью уберут понятие «роуминг» из тарифов операторов, заявил министр связи Николай Никифоров по итогам заседания в ФАС с участием операторов связи. По его оценке, процесс поэтапного перехода к новой модели может занять первую половину 2018 года.

По словам главы ФАС Игоря Артемьева, власти помогут операторам компенсировать потери от отмены роуминга, позволив расширять свой бизнес. «Мы всячески будем способствовать снятию ненужных барьеров, потому что компании делают шаг навстречу потребителю и, в общем, теряют, конечно, определенные ресурсы», — цитирует господина Артемьева ТАСС.

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В случае полной отмены внутрисетевого роуминга «МегаФон» понесет затраты «в несколько миллиардов рублей», сетовала ранее операционный директор компании Анна Серебрянникова. А по оценке Sberbank CIB, доходы от внутреннего роуминга в 2016 году составляли около 3% российской выручки операторов связи. Поэтому операторы не сразу согласились отменить роуминг.

Вопрос обсуждался с 2016 года, а в июле 2017-го ФАС предупредила МТС, «МегаФон», «Вымпелком» и Tele2 о необходимости за две недели устранить разницу в ценах на услуги связи в путешествиях по России и в домашнем регионе. В августе «МегаФон» подал иск к ФАС о признании предупреждения недействительным, но вскоре отказался от претензий. В августе служба дала отсрочку операторам на исполнение предупреждения до 15 декабря.

В начале 2018 года операторы начнут отменять внутрисетевой роуминг, такую договоренность «Ъ» подтвердили два собеседника в сотовых операторах.

«Властям нужно, чтобы цены не повышались. А повышаться они не будут», — добавляет один из них. В МТС подтвердили, что компания находится в диалоге с антимонопольным ведомством и министерством по поводу отмены роуминга. Детализированные предложения «с учетом интересов абонентов и рынка» операторы представят в течение месяца, обещает представитель МТС.

В понедельник участники встречи «признали необходимость либерализации отраслевого законодательства с целью снижения затрат операторов связи при построении сетей связи и маршрутизации трафика», уточнили «Ъ» в «МегаФоне».

В частности, обсуждался вопрос необходимости снижения ставки мобильного интерконнекта (стоимость завершения вызова между сетями мобильных операторов). Это, по словам представителя «Вымпелкома», «особенно актуально в условиях происходящего замещения голосовых услуг услугами передачи данных». Tele2 «предполагает поэтапную отмену роуминговых наценок и за голосовые соединения с абонентами других сетей», отметили в пресс-службе оператора.

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Везде как дома: сотовые операторы готовятся к отмене роуминга

В ходе реформы ФАС активизирует работу по упрощению порядка пропуска трафика между операторами, обеспечению допуска операторов в многоквартирные дома, а также организации недискриминационного доступа к сетям и инфраструктуре, рассказала «Ъ» начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева.

Для этого вместе с Минкомсвязью будет обсуждаться изменение приказа Мининформсвязи от 8 августа 2005 года № 98, а также актов правительства РФ, уточнила она. Минкомсвязь готова изменить приказ, если это будет нужно рынку, подтвердил собеседник «Ъ» в министерстве.

Если в соответствующие нормативные акты будут внесены изменения, это поможет компенсировать операторам потери от отмены роуминга в России, согласна аналитик Sberbank CIB Мария Суханова. «Между операторами слишком сложная система взаимоотношений, о чем в итоге смогут договориться — большой вопрос», — скептичен собеседник «Ъ», близкий к «Ростелекому». Кроме того, «недискриминационный доступ к инфраструктуре — это дорогое удовольствие» для МГТС и «Ростелекома», напомнил он.

Владислав Новый, Юлия Тишина

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