Цена на нефть Brent поднялась выше 59 долларов впервые с 2015 года

По состоянию на 21:30 мск стоимость нефти Brent выросла на четыре процента и составила 59,03 доллара за баррель.

Согласно прогнозу министра энергетики России Александра Новака, стоимость нефти Brent в 2018 году будет колебаться в диапазоне 45−55 долларов за баррель. Стабилизация цен в районе 50−55 долларов за баррель имеет положительный эффект для ТЭК и позволяет обеспечить долгосрочные инвестиции, полагает он.