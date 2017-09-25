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22:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Цена на нефть Brent поднялась выше 59 долларов впервые с 2015 года

Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent впервые с 13 июля 2015 года превысила 59 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

ЦБ: $ 57.5660   -0.09 € 68.5553   -0.52 ММВБ: $ 57.5300   +0.03 € 68.2000   -0.46

По состоянию на 21:30 мск стоимость нефти Brent выросла на четыре процента и составила 59,03 доллара за баррель.

Согласно прогнозу министра энергетики России Александра Новака, стоимость нефти Brent в 2018 году будет колебаться в диапазоне 45−55 долларов за баррель. Стабилизация цен в районе 50−55 долларов за баррель имеет положительный эффект для ТЭК и позволяет обеспечить долгосрочные инвестиции, полагает он.

В июне председатель совета директоров «Русснефти» Михаил Гуцериев заявил, что к осени нынешнего года нефтяные котировки поднимутся и баррель будет стоить более 50 долларов.

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