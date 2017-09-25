«ВИМ-Авиа» полностью прекратит чартерные рейсы

Источник: РИА Новости

Отмечается, что в ведомстве состоялось совещание по вопросам операционной деятельности «ВИМ-Авиа».

«По информации собственника авиакомпании, у перевозчика нет ни оборотных, ни заемных финансовых средств для продолжения перевозок пассажиров собственными силами», — говорится в сообщении. «Авиакомпанией принято решение о полном прекращении чартерных перевозок пассажиров к местам отдыха (вывоз)», — также указывается в сообщении.

Вместе с тем Росавиация отмечает, что при проведении мониторинга финансово-экономического состояния «ВИМ-Авиа» в Федеральное агентство воздушного транспорта предоставлялась бухгалтерская отчетность, которая свидетельствовала о благополучном состоянии авиакомпании. Росавиация учтет данное обстоятельство при проведении внеплановой проверки, к которой уже приступила, а также направит соответствующую информацию в правоохранительные структуры.

Подчеркивается, что государственные органы прорабатывают меры и осуществляют поиск средств, необходимых для продолжения перевозок пассажиров «ВИМ-Авиа». «Рассматриваются различные варианты, в числе которых введение антикризисного управления и отстранение существующего руководства от контроля за экономической деятельностью. Реализация указанных мероприятий завершится в ближайшее время», — отметили в ведомстве.