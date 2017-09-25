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22:44 (мск), источник: РИА Новости

«ВИМ-Авиа» полностью прекратит чартерные рейсы

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Авиакомпания «ВИМ-Авиа» прекратит осуществлять чартерные рейсы — у перевозчика нет средств для продолжения деятельности, говорится в сообщении Росавиации.

Источник: РИА Новости

Отмечается, что в ведомстве состоялось совещание по вопросам операционной деятельности «ВИМ-Авиа».

«По информации собственника авиакомпании, у перевозчика нет ни оборотных, ни заемных финансовых средств для продолжения перевозок пассажиров собственными силами», — говорится в сообщении. «Авиакомпанией принято решение о полном прекращении чартерных перевозок пассажиров к местам отдыха (вывоз)», — также указывается в сообщении.

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Проблемами «ВИМ-Авиа» занялась Росавиация

Вместе с тем Росавиация отмечает, что при проведении мониторинга финансово-экономического состояния «ВИМ-Авиа» в Федеральное агентство воздушного транспорта предоставлялась бухгалтерская отчетность, которая свидетельствовала о благополучном состоянии авиакомпании. Росавиация учтет данное обстоятельство при проведении внеплановой проверки, к которой уже приступила, а также направит соответствующую информацию в правоохранительные структуры.

Подчеркивается, что государственные органы прорабатывают меры и осуществляют поиск средств, необходимых для продолжения перевозок пассажиров «ВИМ-Авиа». «Рассматриваются различные варианты, в числе которых введение антикризисного управления и отстранение существующего руководства от контроля за экономической деятельностью. Реализация указанных мероприятий завершится в ближайшее время», — отметили в ведомстве.

Продолжается и работа с кредиторами «ВИМ-Авиа», добавили в Росавиации. Они сохраняют интерес к авиакомпании, но только в случае коренного изменения ее финансовой модели. «С российскими авиакомпаниями ведутся переговоры о замене “ВИМ-Авиа” на социально значимых направлениях в города Дальнего Востока», — подытожила Росавиация.

2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
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Роман Загривач
Пользуйтесь перевозками РЖД :-))))
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