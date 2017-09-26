«ВИМ-Авиа» прекратила чартерные рейсы к местам отдыха‍

Источник: РИА "Новости"

Массовые и длительные задержки вылета рейсов «ВИМ-Авиа» начались еще летом. Сейчас они достигли такого масштаба, что потребовалось вмешательство Минтранса и Росавиации. В свою очередь прокуратура начала проверку перевозчика, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищения средств пассажиров сотрудниками «ВИМ-Авиа».

Среди причин веерных задержек ранее назывались нехватка воздушных судов и летного состава, а в последнее время — неурегулированные задолженности перед поставщиками топлива.

Где деньги?

Сам перевозчик констатировал «тяжелую экономическую ситуацию».

«Закончились оборотные средства, финансирование заморожено, и приостановлено обслуживание в аэропортах», — сообщила компания в официальном заявлении.

Тем не менее авиакомпания рассчитывает на поддержку госорганов и партнеров из туристической отрасли: «Мы продолжаем переговоры с финансовыми структурами о поддержке авиакомпании для нормализации ситуации и скорейшего вывоза пассажиров».

Вместе с тем Росавиация отметила, что при проведении мониторинга финансово-экономического состояния «ВИМ-Авиа» в ведомство предоставлялась бухгалтерская отчетность, которая свидетельствовала о благополучном состоянии авиакомпании.

«Росавиация учтет данное обстоятельство при проведении внеплановой проверки, к которой уже приступила, а также направит соответствующую информацию в правоохранительные структуры», — отметили в агентстве.

Туманное будущее

Государственные органы, подчеркнула Росавиация, прорабатывают меры и осуществляют поиск средств, необходимых для продолжения перевозок пассажиров проблемной авиакомпании.

«Рассматриваются различные варианты, в числе которых введение антикризисного управления и отстранение существующего руководства от контроля за экономической деятельностью», — отметило ведомство.

Реализация указанных мероприятий завершится в ближайшее время, выразила надежду Росавиация.