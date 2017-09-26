«ВИМ-Авиа» прекратила чартерные рейсы к местам отдыха
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Авиакомпания «ВИМ-Авиа» официально призналась, что не имеет финансовых средств для продолжения деятельности и теперь прекратит выполнять чартерные рейсы.
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Авиакомпания «ВИМ-Авиа» официально призналась, что не имеет финансовых средств для продолжения деятельности и теперь прекратит выполнять чартерные рейсы.
Массовые и длительные задержки вылета рейсов «ВИМ-Авиа» начались еще летом. Сейчас они достигли такого масштаба, что потребовалось вмешательство Минтранса и Росавиации. В свою очередь прокуратура начала проверку перевозчика, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищения средств пассажиров сотрудниками «ВИМ-Авиа».
Среди причин веерных задержек ранее назывались нехватка воздушных судов и летного состава, а в последнее время — неурегулированные задолженности перед поставщиками топлива.
Где деньги?
Сам перевозчик констатировал «тяжелую экономическую ситуацию».
«Закончились оборотные средства, финансирование заморожено, и приостановлено обслуживание в аэропортах», — сообщила компания в официальном заявлении.
Тем не менее авиакомпания рассчитывает на поддержку госорганов и партнеров из туристической отрасли: «Мы продолжаем переговоры с финансовыми структурами о поддержке авиакомпании для нормализации ситуации и скорейшего вывоза пассажиров».
Вместе с тем Росавиация отметила, что при проведении мониторинга
«Росавиация учтет данное обстоятельство при проведении внеплановой проверки, к которой уже приступила, а также направит соответствующую информацию в правоохранительные структуры», — отметили в агентстве.
Туманное будущее
Государственные органы, подчеркнула Росавиация, прорабатывают меры и осуществляют поиск средств, необходимых для продолжения перевозок пассажиров проблемной авиакомпании.
«Рассматриваются различные варианты, в числе которых введение антикризисного управления и отстранение существующего руководства от контроля за экономической деятельностью», — отметило ведомство.
Реализация указанных мероприятий завершится в ближайшее время, выразила надежду Росавиация.
При этом кредиторы «ВИМ-Авиа», по данным Росавиации, сохраняют интерес к авиакомпании, но только в случае коренного изменения ее финансовой модели. Более того, на ряде