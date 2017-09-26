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03:16 (мск), источник: Вести Приморье

Судоверфь «Звезда» получила заказ на 5 крупнотоннажных танкеров типа «Афрамакс»

Суда будут построены совместно с южнокорейским партнером СК «Звезда» компанией Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. и вступят в эксплуатацию с 2021 года.

«Роснефть», «Совкомфлот», судостроительный комплекс «Звезда», Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и «Роснефтефлот» подписали пакет соглашений по строительству на судоверфи «Звезда» пяти нефтеналивных танкеров типоразмера «Афрамакс», говорится в сообщении «Роснефти», передает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС.

«Суда будут построены совместно с южнокорейским партнером СК «Звезда» компанией Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. и вступят в эксплуатацию с 2021 года. Оператором проекта станет «Совкомфлот», — отмечается в сообщении.

Длина одного танкера составит 250 метров, ширина 44 метра, осадка 15 метров, дедвейт 114 тыс. тонн, скорость 14,6 узлов. Суда будут иметь ледовый класс ICE-1B.

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