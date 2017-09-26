Судоверфь «Звезда» получила заказ на 5 крупнотоннажных танкеров типа «Афрамакс»

«Роснефть», «Совкомфлот», судостроительный комплекс «Звезда», Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и «Роснефтефлот» подписали пакет соглашений по строительству на судоверфи «Звезда» пяти нефтеналивных танкеров типоразмера «Афрамакс», говорится в сообщении «Роснефти», передает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС.

«Суда будут построены совместно с южнокорейским партнером СК «Звезда» компанией Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. и вступят в эксплуатацию с 2021 года. Оператором проекта станет «Совкомфлот», — отмечается в сообщении.