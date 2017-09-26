В АТОР рассказали, сколько туристов затронет закрытие чартеров «ВИМ-Авиа»
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. До 100 тысяч туристов могут пострадать
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. До 100 тысяч туристов могут пострадать
В понедельник «ВИМ-Авиа», пассажиры которой столкнулись с длительными задержками рейсов, констатировала, что у нее сложилась тяжелая экономическая ситуация, закончились оборотные средства, финансирование заморожено, приостановлено обслуживание в аэропортах. Росавиация сообщила, что «ВИМ-Авиа» прекратит осуществлять чартерные рейсы — у перевозчика нет средств для продолжения деятельности.
«От приостановки чартерных программ “ВИМ-Авиа” могут пострадать до 100 тысяч туристов, включая тех, кто ждет бортов для возвращения домой», — говорится в сообщении.
По мнению экспертов, опрошенных АТОР, «спасти ситуацию может только чудо», в частности, они надеются, что