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02:50 (мск), источник: РИА Новости

В АТОР рассказали, сколько туристов затронет закрытие чартеров «ВИМ-Авиа»

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. До 100 тысяч туристов могут пострадать из-за приостановки чартерных программ авиакомпании «ВИМ-Авиа», сообщается на сайте Ассоциации туроператоров (АТОР).

Источник: РИА Новости

В понедельник «ВИМ-Авиа», пассажиры которой столкнулись с длительными задержками рейсов, констатировала, что у нее сложилась тяжелая экономическая ситуация, закончились оборотные средства, финансирование заморожено, приостановлено обслуживание в аэропортах. Росавиация сообщила, что «ВИМ-Авиа» прекратит осуществлять чартерные рейсы — у перевозчика нет средств для продолжения деятельности.

«От приостановки чартерных программ “ВИМ-Авиа” могут пострадать до 100 тысяч туристов, включая тех, кто ждет бортов для возвращения домой», — говорится в сообщении.

По мнению экспертов, опрошенных АТОР, «спасти ситуацию может только чудо», в частности, они надеются, что какая-либо финансовая организация предоставит помощь «ВИМ-Авиа» в виде гарантий.

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