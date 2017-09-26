В АТОР рассказали, сколько туристов затронет закрытие чартеров «ВИМ-Авиа»

Источник: РИА Новости

В понедельник «ВИМ-Авиа», пассажиры которой столкнулись с длительными задержками рейсов, констатировала, что у нее сложилась тяжелая экономическая ситуация, закончились оборотные средства, финансирование заморожено, приостановлено обслуживание в аэропортах. Росавиация сообщила, что «ВИМ-Авиа» прекратит осуществлять чартерные рейсы — у перевозчика нет средств для продолжения деятельности.

«От приостановки чартерных программ “ВИМ-Авиа” могут пострадать до 100 тысяч туристов, включая тех, кто ждет бортов для возвращения домой», — говорится в сообщении.