Первый крытый аквапарк построят во Владивостоке

Владивосток, 26 сентября, PrimaMedia.

Компания «Аква Лайф» построит во Владивостоке Центр спортивных и водных развлечений. Проект станет универсальным комплексом, предлагающим купание в бассейнах, прыжки в воду с трамплинов, катание на водных горках, ванны с гидромассажем и другие виды активного отдыха, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе минвостокразвития.

Инвестор намерен построить круглогодичный крытый Центр до 2021 года. Объем частных инвестиций составит 172 млн рублей. Открытие центра позволит создать 48 новых рабочих мест во Владивостоке.

Также во Владивостоке собираются построить общественно-спортивный центр «World Class LITE». Проект реализует компания «Спорт Девелопмент».

Как отмечает генеральный директор компании «Спорт Девелопмент» Станислав Сафронов: «Новый центр будет работать под брендом “World Class”. Основное отличие “World Class LITE” заключается в направленности на групповые тренировки. Запуск нового центра планируется к 2020 году».