Депутаты Госдумы оценили энергетические мощности Дальнего Востока

Источник: Восток Медиа

В дальневосточную столицу прибыли депутаты комитета Госдумы России по энергетике, чтобы оценить местные мощности и обсудить, насколько регион обеспечен необходимыми ресурсами. Гости осмотрели территорию линейно-производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Томск», а также оценили работу филиала АО «СО БАС» ОДУ Востока, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Первой точкой, которую посетили депутаты, стало Хабаровское линейное производственное управление магистральных газопроводов. Оно эксплуатирует 737 километров газопроводов, в том числе 688 километров магистралей и 49 — отводов. Филиал обеспечивает бесперебойные поставки газа на теплоэнергетические предприятия Хабаровска: ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. Также от него «питаются» предприятия края и столицы соседнего Приморья.

Депутатам Государственной Думы России предстоит сегодня, 26 сентября, обсудить энергетические проблемы Хабаровского края и всего Дальнего Востока на круглом столе. Гости посетили профильные предприятия, чтобы оценить их мощности и проработать идеи для скорейшего обеспечения энергией всего Дальневосточного федерального округа.

«В рамках круглого стола эти идеи будут обсуждаться, и проблемность, и глубина вопросов. Ещё четыре года будет работать этот созыв Думы, этот состав комитета, и те рекомендации, которые будут выдвинуты комитетом по результатам круглых столов, лягут потом в основу решения вопроса», — озвучил журналистам председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

Накануне прибытия в Хабаровск депутаты посетили строительную площадку Амурского газоперерабатывающего завода вблизи города Свободного, чтобы иметь более чёткое представление о способах решения энергетической проблемы ДФО.