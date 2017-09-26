Депутаты Госдумы оценили энергетические мощности Дальнего Востока
Гостям предстоит определить, как обеспечить газом весь округ.
Гостям предстоит определить, как обеспечить газом весь округ.
В дальневосточную столицу прибыли депутаты комитета Госдумы России по энергетике, чтобы оценить местные мощности и обсудить, насколько регион обеспечен необходимыми ресурсами. Гости осмотрели территорию
Первой точкой, которую посетили депутаты, стало Хабаровское линейное производственное управление магистральных газопроводов. Оно эксплуатирует 737 километров газопроводов, в том числе 688 километров магистралей и 49 — отводов. Филиал обеспечивает бесперебойные поставки газа на теплоэнергетические предприятия Хабаровска: ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. Также от него «питаются» предприятия края и столицы соседнего Приморья.
Депутатам Государственной Думы России предстоит сегодня, 26 сентября, обсудить энергетические проблемы Хабаровского края и всего Дальнего Востока на круглом столе. Гости посетили профильные предприятия, чтобы оценить их мощности и проработать идеи для скорейшего обеспечения энергией всего Дальневосточного федерального округа.
«В рамках круглого стола эти идеи будут обсуждаться, и проблемность, и глубина вопросов. Ещё четыре года будет работать этот созыв Думы, этот состав комитета, и те рекомендации, которые будут выдвинуты комитетом по результатам круглых столов, лягут потом в основу решения вопроса», — озвучил журналистам председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.
Накануне прибытия в Хабаровск депутаты посетили строительную площадку Амурского газоперерабатывающего завода вблизи города Свободного, чтобы иметь более чёткое представление о способах решения энергетической проблемы ДФО.
«Мне очень важно, кроме всего прочего, чтобы комитет по энергетике имели возможность приехать, посмотреть и объекты, и участок, который в работе, встретиться с представителями бизнеса, увидеть всё своими глазами. Сегодня, хоть и было сложно — лететь самолётом, потом вертолётом до завода в Свободном, — мы увидели объект Амурского газоперерабатывающего завода. Это один из самых мощных заводов в мире, по сути. Такая масштабная стройка — чтоб понять её, надо увидеть», — поделился Павел Завальный.