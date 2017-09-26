Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Праправнучка Матильды Кшесинской стала балериной Большого театра
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
Путин попросил обратить внимание на нововведение по кредитам
Звезды, которые борются сегодня с раком: как проходит лечение
ООН обвинила Россию в нарушении прав человека и пытках в Крыму
«На нас шла сотня боевиков»Подробности: как российские военные прорывались из окружения в Сирии
Праправнучка Матильды Кшесинской стала балериной Большого театра
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом»
На смену «таблетке»: первое фото новой «санитарки» УАЗ
ОСАГО: новые правила при групповых авариях
Ангелина Вовк ждет публичных извинений от Аллы Пугачевой – СМИ
СМИ: Максакова возмущена решением бывшего мужа
35-летняя Вера Брежнева кардинально сменила имидж (фото)
Принц Гарри и Меган Маркл впервые вместе вышли в свет
СМИ: Овсиенко боится, что жених вернётся к экс-жене и детям
СМИ: Кабаева произвела фурор на юбилее Кобзона
СМИ: тело убитого хоккеиста пролежало в квартире 1,5 месяца
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
1035 лет назад погибла Грейс Келли
07:24 (мск), источник: Podrobno.uz

Узбекистан потратит на животноводство свыше 220 миллионов долларов

Узбекистан в период с 2017 по 2022 годы планирует направить на проект по развитию животноводства свыше 227,8 миллиона долларов.

Источник: Podrobno.uz

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Узбекистан в период с 2017 по 2022 годы планирует направить на проект по развитию животноводства свыше 227,8 миллиона долларов.

Отметим, что проект предусматривает улучшение ветеринарных услуг, а также оказание кредитной поддержки животноводческим фермам в стране для закупки современных технологий.

Читайте также
Россия хочет увеличить экспорт масла, зерна, рыбы в Узбекистан

На днях президент Шавкат Мирзиёев утвердил технико-экономическое обоснование данной инициативы. Согласно документу, финансирование будет осуществляться за счет средств займа Международного банка реконструкции и развития (МБРР) в размере 30 миллионов долларов, а также кредита Международной ассоциации развития (МАР) в объеме 120 миллионов долларов. Совет директоров Всемирного банка уже одобрил предоставление этих средств со сроком погашения 25 лет, включая пятилетний льготный период.

При этом вклад Узбекистана за шесть лет составит 77,82 миллиона долларов, в том числе в виде предоставления льгот по налогам и таможенным платежам, оплаты финансовых издержек в инвестиционный период и финансирования прочих затрат — 39,74 миллиона долларов, а также вклада участников (бенефициаров) — 38,08 миллиона долларов.

Проект охватит все регионы страны, включая Республику Каракалпакстан. Исполнительным органом, который будет отвечать за своевременную и полную его реализацию, а также вести мониторинг, назначено Министерство сельского и водного хозяйства.

Глава государства освободил товары, работы, услуги и транспортные средства, приобретаемые за счет средств МБРР и МАР, от таможенных платежей (кроме таможенных сборов), налога на добавленную стоимость, обязательных отчислений и сборов в государственные целевые фонды.

Кроме того, действие этих льгот распространяется также на товары, работы и услуги, закупаемые фермерскими хозяйствами и сельскохозяйственными организациями за счет рефинансируемых средств. А сумма средств, высвобождаемая таким образом, является вкладом страны в реализацию проекта.

Нерезиденты Республики Узбекистан, участвующие в проекте, освобождаются от налога на доходы физических лиц. МИД республики по заявкам Минсельводхоза, должен обеспечить для них оформление въездных виз без взимания консульских и иных сборов. К тому же иностранных специалистов освободили и от оплаты госпошлины за оформление временной прописки в стране.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 СНБ задержала в Самарканде группировку торговцев опием
Узбекским врачам будут ставить баллы: у них появятся свои двоечники и отличники
«ВИМ-Авиа» прекратила чартерные рейсы к местам отдыха
Госдеп: США не причастны к гибели российского генерала в Сирии
Росстат назвал число бедных россиян
Арсений Яценюк намерен подать в ЕСПЧ иск против России
Врачи дают Маккейну «плохой прогноз»
Водитель попавшего в ДТП автобуса мог заснуть за рулем
Победитель «Евровидения-2017» попал в реанимацию
Спорт
Черчесов назвал список игроков на матчи с Южной Кореей и Ираном Тренерский штаб национальной команды России во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к контрольным матчам
Авто
На автомобиль упала деталь от «Боинга 777» (с высоты 2 000 м) Элемент крыла массой более 4 кг оторвался при взлёте борта авиакомпании KLM Royal Dutch Airlines из японского аэропорта Кансай
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Борис Корчевников возвращается на «Россию 1» с новым ток-шоу Запуск авторского проекта запланирован на конец сентября, гостями студии станут звезды первой величины
Недвижимость
Россияне начали продавать жилье, чтобы купить криптовалюту
3 варианта планировки кухни в типовой однушке
Москвичи продолжают проситься в реновацию
Новостройки в Москве начали дорожать
Леди
В моду вошли безумные женские носки (фото) Забавные носки — отличный и не очень дорогой способ поднять себе настроение
Дети
70-летний Борис Галкин впервые стал отцом У актера родилась дочка.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь