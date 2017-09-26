Узбекистан потратит на животноводство свыше 220 миллионов долларов
Узбекистан в период с 2017 по 2022 годы планирует направить на проект по развитию животноводства свыше 227,8 миллиона долларов.
Узбекистан в период с 2017 по 2022 годы планирует направить на проект по развитию животноводства свыше 227,8 миллиона долларов.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Узбекистан в период с 2017 по 2022 годы планирует направить на проект по развитию животноводства свыше 227,8 миллиона долларов.
Отметим, что проект предусматривает улучшение ветеринарных услуг, а также оказание кредитной поддержки животноводческим фермам в стране для закупки современных технологий.
На днях президент Шавкат Мирзиёев утвердил
При этом вклад Узбекистана за шесть лет составит 77,82 миллиона долларов, в том числе в виде предоставления льгот по налогам и таможенным платежам, оплаты финансовых издержек в инвестиционный период и финансирования прочих затрат — 39,74 миллиона долларов, а также вклада участников (бенефициаров) — 38,08 миллиона долларов.
Проект охватит все регионы страны, включая Республику Каракалпакстан. Исполнительным органом, который будет отвечать за своевременную и полную его реализацию, а также вести мониторинг, назначено Министерство сельского и водного хозяйства.
Глава государства освободил товары, работы, услуги и транспортные средства, приобретаемые за счет средств МБРР и МАР, от таможенных платежей (кроме таможенных сборов), налога на добавленную стоимость, обязательных отчислений и сборов в государственные целевые фонды.
Кроме того, действие этих льгот распространяется также на товары, работы и услуги, закупаемые фермерскими хозяйствами и сельскохозяйственными организациями за счет рефинансируемых средств. А сумма средств, высвобождаемая таким образом, является вкладом страны в реализацию проекта.
Нерезиденты Республики Узбекистан, участвующие в проекте, освобождаются от налога на доходы физических лиц. МИД республики по заявкам Минсельводхоза, должен обеспечить для них оформление въездных виз без взимания консульских и иных сборов. К тому же иностранных специалистов освободили и от оплаты госпошлины за оформление временной прописки в стране.