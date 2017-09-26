Узбекистан потратит на животноводство свыше 220 миллионов долларов

Источник: Podrobno.uz

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Узбекистан в период с 2017 по 2022 годы планирует направить на проект по развитию животноводства свыше 227,8 миллиона долларов.

Отметим, что проект предусматривает улучшение ветеринарных услуг, а также оказание кредитной поддержки животноводческим фермам в стране для закупки современных технологий.

На днях президент Шавкат Мирзиёев утвердил технико-экономическое обоснование данной инициативы. Согласно документу, финансирование будет осуществляться за счет средств займа Международного банка реконструкции и развития (МБРР) в размере 30 миллионов долларов, а также кредита Международной ассоциации развития (МАР) в объеме 120 миллионов долларов. Совет директоров Всемирного банка уже одобрил предоставление этих средств со сроком погашения 25 лет, включая пятилетний льготный период.

При этом вклад Узбекистана за шесть лет составит 77,82 миллиона долларов, в том числе в виде предоставления льгот по налогам и таможенным платежам, оплаты финансовых издержек в инвестиционный период и финансирования прочих затрат — 39,74 миллиона долларов, а также вклада участников (бенефициаров) — 38,08 миллиона долларов.

Проект охватит все регионы страны, включая Республику Каракалпакстан. Исполнительным органом, который будет отвечать за своевременную и полную его реализацию, а также вести мониторинг, назначено Министерство сельского и водного хозяйства.

Глава государства освободил товары, работы, услуги и транспортные средства, приобретаемые за счет средств МБРР и МАР, от таможенных платежей (кроме таможенных сборов), налога на добавленную стоимость, обязательных отчислений и сборов в государственные целевые фонды.

Кроме того, действие этих льгот распространяется также на товары, работы и услуги, закупаемые фермерскими хозяйствами и сельскохозяйственными организациями за счет рефинансируемых средств. А сумма средств, высвобождаемая таким образом, является вкладом страны в реализацию проекта.