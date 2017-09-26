В Екатеринбурге стартовал третий этап отопительного сезона
Сегодня в уральской столице стартовал третий этап отопительного сезона.
Сегодня в уральской столице стартовал третий этап отопительного сезона.
В течение двух дней,
Ранее мэрия сообщала, что к полудню 25 сентября отопление дали примерно в 3 тыс. многоквартирных домов, 61% (107) общеобразовательных школ, 59% (253) детсадов и 44% (79) больниц. Многие УК не спешили подавать тепло в дома из экономии.
Напомним, что пуск тепла в Екатеринбурге проводится в четыре этапа. К 1 октября отопление должно появиться во всех многоквартирниках и соцобъектах города.