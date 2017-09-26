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06:52 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбурге стартовал третий этап отопительного сезона

Сегодня в уральской столице стартовал третий этап отопительного сезона.

В течение двух дней, 26—27 сентября, тепло должно появиться в жилых домах и соцобъектах в квадрате улиц Татищева-Халтурина-Готвальда-Стрелочников-Луначарского-проспекта Ленина, Амундсена-Московской-Объездной, а также на Эльмаше, в районе цирка, СДЮШОР «Юность», в других близлежащих кварталах.

Ранее мэрия сообщала, что к полудню 25 сентября отопление дали примерно в 3 тыс. многоквартирных домов, 61% (107) общеобразовательных школ, 59% (253) детсадов и 44% (79) больниц. Многие УК не спешили подавать тепло в дома из экономии.

Напомним, что пуск тепла в Екатеринбурге проводится в четыре этапа. К 1 октября отопление должно появиться во всех многоквартирниках и соцобъектах города.

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