В Екатеринбурге стартовал третий этап отопительного сезона

В течение двух дней, 26—27 сентября , тепло должно появиться в жилых домах и соцобъектах в квадрате улиц Татищева-Халтурина-Готвальда-Стрелочников-Луначарского-проспекта Ленина, Амундсена-Московской-Объездной, а также на Эльмаше, в районе цирка, СДЮШОР «Юность», в других близлежащих кварталах.

Ранее мэрия сообщала, что к полудню 25 сентября отопление дали примерно в 3 тыс. многоквартирных домов, 61% (107) общеобразовательных школ, 59% (253) детсадов и 44% (79) больниц. Многие УК не спешили подавать тепло в дома из экономии.