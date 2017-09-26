За сточные воды оштрафованы шесть омских предприятий

В понедельник, 25 сентября, в Управлении Роспироднадзора по Омской области сообщили о нарушении омскими предприятиями Водного кодекса РФ.

Специалисты отдела за водными ресурсами Нижне-Обского бассейнового водного управления по Омской области обнаружили в сбрасываемых сточных водах превышение установленной предельной допустимой концентрации загрязняющих (вредных) веществ. Информация об этом поступила в Управление. По данным фактам возбуждены дела об административном правонарушении. В отношении хозяйствующих субъектов будут проведены административные расследования.

Сразу шесть предприятий, среди которых ООО «Лента», Учреждение ОАО «Омский нефтеперерабатывающий завод «Соцкультбыт», АО «ТГК — 11», ОАО «Омскхлебопродукт», ООО «Исток», ПАО «Омский каучук» привлечены к ответственности за нарушение требований ч. 6 ст. 56 Водного кодекса РФ. На них наложен штраф в размере от 30 до 80 тысяч рублей. Кроме того они должны устранить причины и условия, способствующих административному правонарушению.