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06:58 (мск), источник: Om1.ru

За сточные воды оштрафованы шесть омских предприятий

На них наложены административные штрафы в размере от 30 до 80 тысяч рублей.

В понедельник, 25 сентября, в Управлении Роспироднадзора по Омской области сообщили о нарушении омскими предприятиями Водного кодекса РФ.

Специалисты отдела за водными ресурсами Нижне-Обского бассейнового водного управления по Омской области обнаружили в сбрасываемых сточных водах превышение установленной предельной допустимой концентрации загрязняющих (вредных) веществ. Информация об этом поступила в Управление. По данным фактам возбуждены дела об административном правонарушении. В отношении хозяйствующих субъектов будут проведены административные расследования.

Сразу шесть предприятий, среди которых ООО «Лента», Учреждение ОАО «Омский нефтеперерабатывающий завод «Соцкультбыт», АО «ТГК — 11», ОАО «Омскхлебопродукт», ООО «Исток», ПАО «Омский каучук» привлечены к ответственности за нарушение требований ч. 6 ст. 56 Водного кодекса РФ. На них наложен штраф в размере от 30 до 80 тысяч рублей. Кроме того они должны устранить причины и условия, способствующих административному правонарушению.

Дополнительно АО «ТГК-11» и ООО «Исток» за причиненный вред водному объекту должны возместить 75 611 рублей и 105 040 рублей ущерба соответственно.

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