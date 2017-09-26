За сточные воды оштрафованы шесть омских предприятий
На них наложены административные штрафы в размере от 30 до 80 тысяч рублей.
На них наложены административные штрафы в размере от 30 до 80 тысяч рублей.
В понедельник, 25 сентября, в Управлении Роспироднадзора по Омской области сообщили о нарушении омскими предприятиями Водного кодекса РФ.
Специалисты отдела за водными ресурсами
Сразу шесть предприятий, среди которых ООО «Лента», Учреждение ОАО «Омский нефтеперерабатывающий завод «Соцкультбыт», АО «ТГК — 11», ОАО «Омскхлебопродукт», ООО «Исток», ПАО «Омский каучук» привлечены к ответственности за нарушение требований ч. 6 ст. 56 Водного кодекса РФ. На них наложен штраф в размере от 30 до 80 тысяч рублей. Кроме того они должны устранить причины и условия, способствующих административному правонарушению.
Дополнительно АО «ТГК-11» и ООО «Исток» за причиненный вред водному объекту должны возместить 75 611 рублей и 105 040 рублей ущерба соответственно.