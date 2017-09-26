Депутат Закдумы: ТЭЦ-4 в Хабаровске однозначно нужна
По словам парламентария, новая станция заменит ТЭЦ-1, оборудование которой устарело.
По словам парламентария, новая станция заменит ТЭЦ-1, оборудование которой устарело.
В Хабаровске нужно построить новую ТЭЦ. Об этом в эфире программы «Утро с “Губернией”» заявил первый заместитель председателя Закдумы края Юрий Матвеев.
«ТЭЦ-4 однозначно должна быть [построена], другое просто немыслимо, — говорит Юрий Матвеев. — Наша ключевая станция — ТЭЦ-1. Она всегда работает напряженно. И на ее замену должна встать современная станция».
Депутат подчеркнул, что ТЭЦ-1 в Хабаровске работает более полувека, и за это время оборудование на станции устарело.
«Оборудование ТЭЦ-1 стало формироваться в начале 50-х годов, то есть прошло уже почти 70 лет. Оборудование устарело, пришел газ, газотурбинные установки. Они сегодня в мире очень эффективны.
Напомним, разговоры о том, что в Хабаровске нужно построить ТЭЦ-4, идут с 2014 года. Тогда стоимость станции оценили в 22 млрд рублей. В 2015 году РАО ЭС Востока заключило договор на проектирование объекта.