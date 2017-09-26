Мэрия просит взыскать неустойку с подрядчика за долгий ремонт дорог

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Сразу несколько исковых заявлений поступило в арбитражный суд Красноярского края от МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» к ООО «ПромСтрой». Как сообщают в пресс-службе инстанции, истец просит взыскать с ответчика неустойку в размере более 9,5 млн рублей за ненадлежащее исполнение обязательств по ремонту дорог в Красноярске.

Основанием для обращения в суд послужил факт неисполнения пяти предписаний об устранении нарушений при ремонте на улицах Шахтеров, Железнодорожников, Красномосковской, Крупской и других. Выяснилось, что истец в июне 2017 года требовал выполнить ремонт дорог в предусмотренные календарным графиком сроки. Фирма «ПромСтрой» должна была уложить асфальт толщиной 50 мм на 67 улицах города. Нарушение графика выявилось заказчиком в июле.