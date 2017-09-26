«Платон» поделится деньгами на ремонт трассы Чита — Хабаровск
За приведение дороги в порядок проголосовали водители большегрузов.
За приведение дороги в порядок проголосовали водители большегрузов.
Росавтодор определил десять федеральных трасс для ремонта за счёт средств государственной системы «Платон». В их число вошла дорога Чита — Хабаровск. Там приведут в порядок 51 километр магистрали и капитально отремонтируют почти 22 километра пути.
Трассы для ремонта выбирали в ходе
Как сообщает
«Выбранные грузоперевозчиками дороги отремонтируют за счёт средств от государственной системы “Платон”. Такой способ формирования плана ремонта автотрасс обеспечивает справедливость распределения сборов системы. С помощью голосования и карты Общероссийского народного фронта перевозчики будут выбирать дороги и контролировать, куда пошла внесённая ими плата за использование дорожной инфраструктуры», — заявил министр транспорта России Максим Соколов.
С момента запуска системы «Платон» грузоперевозчики перечислили в государственный бюджет больше 33,2 миллиарда рублей в счёт возмещения вреда, который наносят дорогам большегрузы.
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что дальневосточная столицы ещё в 2016 году была первым претендентом на получение денег из «Платона». Тогда глава Росавтодора Роман Старовойт заявлял, что в 2017 году за счёт федеральных средств власти смогут сможет приступить к строительству объездной дороги в обход города.