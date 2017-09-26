«Платон» поделится деньгами на ремонт трассы Чита — Хабаровск

Источник: Восток Медиа

Росавтодор определил десять федеральных трасс для ремонта за счёт средств государственной системы «Платон». В их число вошла дорога Чита — Хабаровск. Там приведут в порядок 51 километр магистрали и капитально отремонтируют почти 22 километра пути.

Трассы для ремонта выбирали в ходе онлайн-опроса водителей большегрузов. Голосование проводится в рамках проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». Участие в формировании перечня приняли больше четырёх тысяч дальнобойщиков.

Как сообщает пресс-служба Росавтодора, по программе отремонтируют больше 700 километров трасс в Кировской, Ленинградской, Магаданской, Новгородской, Рязанской и Читинской областях, Забайкальском Краснодарском, Пермском и Хабаровском краях, а также в Якутии.

«Выбранные грузоперевозчиками дороги отремонтируют за счёт средств от государственной системы “Платон”. Такой способ формирования плана ремонта автотрасс обеспечивает справедливость распределения сборов системы. С помощью голосования и карты Общероссийского народного фронта перевозчики будут выбирать дороги и контролировать, куда пошла внесённая ими плата за использование дорожной инфраструктуры», — заявил министр транспорта России Максим Соколов.

С момента запуска системы «Платон» грузоперевозчики перечислили в государственный бюджет больше 33,2 миллиарда рублей в счёт возмещения вреда, который наносят дорогам большегрузы.