Мэрия Екатеринбурга обещает открыть проспект Ленина 2 октября
Администрация Екатеринбурга пообещала горожанам, что проспект Ленина будет открыт для движения вовремя, 2 октября.
Администрация Екатеринбурга пообещала горожанам, что проспект Ленина будет открыт для движения вовремя, 2 октября.
Чтобы завершить ремонт раньше срока, службы при необходимости готовы трудиться по ночам. На сегодняшний день основной объем мероприятий на проезжей части главной городской магистрали выполнен, подрядчик работает с опережением графика.
Оставшиеся виды работ будут выполнены параллельно после открытия, не останавливая движение. В частности, готовность тротуаров на объекте уже превысила 90%.