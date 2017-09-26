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07:00 (мск), источник: ЕАН

Мэрия Екатеринбурга обещает открыть проспект Ленина 2 октября

Администрация Екатеринбурга пообещала горожанам, что проспект Ленина будет открыт для движения вовремя, 2 октября.

Чтобы завершить ремонт раньше срока, службы при необходимости готовы трудиться по ночам. На сегодняшний день основной объем мероприятий на проезжей части главной городской магистрали выполнен, подрядчик работает с опережением графика.

Оставшиеся виды работ будут выполнены параллельно после открытия, не останавливая движение. В частности, готовность тротуаров на объекте уже превысила 90%.

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