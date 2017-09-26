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06:06 (мск), источник: РИА Новости

Резидент «Азов-Сити» намерен построить казино в игорной зоне «Приморье»

ВЛАДИВОСТОК, 26 сен — РИА Новости. Резидент «Азов-Сити» ЗАО «Шамбала» презентовало проект развлекательного комплекса с казино, который компания намерена построить в игорной зоне «Приморье» под Владивостоком, сообщает администрация Приморского края.

Источник: РИА Новости

«Приморье» имеет большой потенциал для того, чтобы стать развлекательным курортом международного класса. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы стать его резидентами. Мы хотим предложить самый масштабный и амбициозный проект из тех, что делали ранее, — рассказал глава компании Максим Смоленцев.

Согласно плану, комплекс «Шамбала» включит в себя казино и пятизвездочную гостинцу на не менее чем 250 номеров. Минимальная площадь улучшенного стандарта составит 50 квадратных метров. Также в проекте — создание ресторанов, барной зоны, сцены, гранд-буфета с «открытой кухней», спа-салона, ночного клуба площадью две тысячи квадратных метров и торговых павильонов.

Первая очередь строительства займет около двух лет. На первом этапе предусмотрено возведение казино. Площадь застройки займет почти 16 тысяч квадратных метров. В рамках второй очереди инвестор рассчитывает создать гостиничный комплекс и развлекательный сектор — это около трех лет. Площадь строительства составит около 42 тысячи квадратных метров. Сумма заявленных инвестиций на первом этапе составит около 2 миллиардов рублей, на втором этапе — почти 8 миллиардов.

Сегодня в игорной зоне ведут работы два резидента: ООО «Даймонд Форчун Холдингс Прим» с первым объектом Selena и ООО «Приморский Энтертейнмент Резорт Сити», которая намерена завершить строительство своего объекта к концу 2018 года.

Развлекательная курортная зона «Приморье» разместилась в бухте Муравьиная под Владивостоком. На площади 620 гектаров помимо развлекательных центров и казино ряд инвесторов планируют возвести четыре пятизвездочных отеля, семь четырехзвездочных и четыре трехзвездочных, 12 гостевых вилл, яхт-клуб, многофункциональный торгово-выставочный комплекс, несколько кинотеатров, прогулочную набережную.

Осенью 2015 года здесь состоялся запуск самого крупного казино в России Tigre de Cristal. Ключевыми инвесторами игорной зоны являются «Джи 1 Интертейнмент» совместно с Melco International Development Limited, малайзийская компания NagaCorp Ltd, «Даймонд Форчун Холдингс Прим».

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