В Башкирии закроют крупную кредитную компанию

Прокуратура Стерлитамака завершила проверку компании «БашКапиталИнвест». Организация занималась выдачей потребительских кредитов под залог жилья. Всего фирма выдала займов на сумму более 4 миллионов рублей.

— Потребительское общество не прошло регистрацию в Центральном банке России. Прокуратура города возбудила административное дело, фирма оштрафована на 125 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе ведомства.

В ближайшее время кредитной организации продолжать свою деятельность будет весьма проблематично. Прокуратура обратилась в суд с требованием запретить компании деятельность по выдаче потребительских кредитов.