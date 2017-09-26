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07:47 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии закроют крупную кредитную компанию

По сведениям прокуратуры, «БашКапиталИнвест» не прошел регистрацию.

Прокуратура Стерлитамака завершила проверку компании «БашКапиталИнвест». Организация занималась выдачей потребительских кредитов под залог жилья. Всего фирма выдала займов на сумму более 4 миллионов рублей.

— Потребительское общество не прошло регистрацию в Центральном банке России. Прокуратура города возбудила административное дело, фирма оштрафована на 125 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе ведомства.

В ближайшее время кредитной организации продолжать свою деятельность будет весьма проблематично. Прокуратура обратилась в суд с требованием запретить компании деятельность по выдаче потребительских кредитов.

— Результаты рассмотрения иска находятся на контроле ведомства, — подчеркнули в городской прокуратуре.

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