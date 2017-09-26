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08:35 (мск), источник: VN.ru

Мост через реку Карасук открыли в НСО

В селе Быструха отремонтировали мост через реку Карасук. Работы по реконструкции переправы велись меньше года. Вчера состоялось торжественное открытие.

Быструхинскому мосту — более 40 лет. За все эти годы такой масштабный ремонт здесь провели впервые. Заменили пролетные строения, укрепили опоры и расширили проезжую часть.

Ремонт моста подрядчик завершил раньше установленного срока. Несмотря на то, что объем работы был большой. Только объездную дорогу из-за весеннего паводка пришлось строить два раза. Деньги для ремонта переправы, более 40 миллионов рублей, выделили из областного бюджета.

— В последнее время мы, скажем так, реже стали проводить капитальные ремонты. Стараемся выполнять больше работ предупредительного характера, чтобы не допускать таких глобальных разрушений, когда требуется уже капитальный ремонт. Поэтому у нас ежегодно порядка 20−30 мостовых объектов ремонтируется за счет средств областного бюджета, — сообщил начальник управления дорожного комплекса министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергей Эпов.

Во время загрузки произошла ошибка.

В Кочковском районе 4 переправы через реку Карасук. На сегодняшний день острая проблема остается в селе Жуланка. Во время паводка мост затапливает. Автомобильное сообщение прекращается как минимум на неделю.

— Мост, который есть, не позволяет им воспользоваться в половодье, в распутицу. Для нас очень важно и там решить эту проблему. И после сдачи этого моста мы с руководством области будем будет искать решение, в правительстве уже рассматривается этот вопрос, — отметил глава администрации Кочковского района Петр Шилин.

В будущем году в области отремонтируют еще ряд переправ. В том числе реконструируют аварийный мост через реку Бердь в Искитимском районе.

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