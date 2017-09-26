Казахстанцы массово скупают доллары
В августе по сравнению с июлем населением было приобретено долларов почти на 60% больше.
В августе по сравнению с июлем населением было приобретено долларов почти на 60% больше.
Расходы населения на приобретение наличной иностранной валюты (доллар США, российский рубль, евро) в августе 2017 года составили 313,6 млрд тенге на
По сравнению с предыдущим месяцем расходы на приобретение наличной иностранной валюты увеличились на 59,6%. При этом расходы на покупку долларов США увеличились в 2,2 раза, расходы на покупку рублей и евро снизились на 89% и 3%, соответственно.
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По мнению экспертов Нацбанка, спрос на наличную иностранную валюту обусловлен необходимостью оплаты личных расходов физических лиц (туристские поездки за границу, денежные переводы за рубеж, диверсификация сбережений), потребностями отдельных категорий малого предпринимательства, ведущего в основном торговую деятельность.
«В августе на рост объемов приобретения наличной иностранной валюты также повлияло повышение девальвационных ожиданий, о необоснованности которых предупреждал Национальный банк». — сказано в официальном сообщении регулятора.