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07:14 (мск), источник: 365info.kz

Казахстанцы массово скупают доллары

В августе по сравнению с июлем населением было приобретено долларов почти на 60% больше.

ЦБ: $ 57.5660   -0.09 € 68.5553   -0.52 ММВБ: $ 57.5700   +0.07 € 68.1800   -0.48
Источник: 365info.kz

Расходы населения на приобретение наличной иностранной валюты (доллар США, российский рубль, евро) в августе 2017 года составили 313,6 млрд тенге на нетто-основе. Такие данные приводит пресс-служба Национального банка РК. В структуре данных расходов основной объем был направлен на покупку долларов США (93%), на долю российского рубля и евро пришлось 1,5% и 5,5%, соответственно.

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По сравнению с предыдущим месяцем расходы на приобретение наличной иностранной валюты увеличились на 59,6%. При этом расходы на покупку долларов США увеличились в 2,2 раза, расходы на покупку рублей и евро снизились на 89% и 3%, соответственно.

За январь-август текущего года расходы (нетто) на приобретение наличной иностранной валюты составили 1,4 трлн тенге (на доллар США — 66%, на российский рубль — 24%, на евро — 10%). Данный объем сопоставим с показателями соответствующих периодов предыдущих лет (среднее значение за 2012−2015 годы — 1,5 трлн. тенге), за исключением 2016 года.

По мнению экспертов Нацбанка, спрос на наличную иностранную валюту обусловлен необходимостью оплаты личных расходов физических лиц (туристские поездки за границу, денежные переводы за рубеж, диверсификация сбережений), потребностями отдельных категорий малого предпринимательства, ведущего в основном торговую деятельность.

«В августе на рост объемов приобретения наличной иностранной валюты также повлияло повышение девальвационных ожиданий, о необоснованности которых предупреждал Национальный банк». — сказано в официальном сообщении регулятора.

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