Казахстанцы массово скупают доллары

Расходы населения на приобретение наличной иностранной валюты (доллар США, российский рубль, евро) в августе 2017 года составили 313,6 млрд тенге на нетто-основе. Такие данные приводит пресс-служба Национального банка РК. В структуре данных расходов основной объем был направлен на покупку долларов США (93%), на долю российского рубля и евро пришлось 1,5% и 5,5%, соответственно.

По сравнению с предыдущим месяцем расходы на приобретение наличной иностранной валюты увеличились на 59,6%. При этом расходы на покупку долларов США увеличились в 2,2 раза, расходы на покупку рублей и евро снизились на 89% и 3%, соответственно.



За январь-август текущего года расходы (нетто) на приобретение наличной иностранной валюты составили 1,4 трлн тенге (на доллар США — 66%, на российский рубль — 24%, на евро — 10%). Данный объем сопоставим с показателями соответствующих периодов предыдущих лет (среднее значение за 2012−2015 годы — 1,5 трлн. тенге), за исключением 2016 года.