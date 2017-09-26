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07:22 (мск), источник: Вести Приморье

Строительство станции водоподготовки началось в Приморье

На Пушкинской депрессии ведется строительство станции подготовки воды из подземного месторождения. Первую очередь проекта планируется сдать в эксплуатацию в начале 2018 года. Общая стоимость оценивается более чем 630 млн рублей.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

На территории опережающего развития «Надеждинская» ведется строительство станции подготовки воды из подземного месторождения. Первую очередь проекта планируется сдать в эксплуатацию в начале 2018 года. Общая стоимость оценивается более чем 630 миллионов рублей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Уже начались работы по строительству инфраструктуры на Пушкинской депрессии — уникальном природном водохранилище.

В подземном месторождении накоплены огромные объемы чистейшей воды. Но, тем не менее, ее необходимо довести до всех параметров питьевой. Для этого подрядная организация приступила к возведению комплекса сооружений, необходимых для водоподготовки, на которой, в числе других технологических мероприятий, будет происходить обезжелезивание воды.

Работы на стройплощадке ведутся в круглосуточном режиме. В ночную смену в основном задействована тяжелая техника — экскаваторы, бульдозеры, мощные самосвалы.

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