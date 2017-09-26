Узбекистан усилит борьбу с незаконной добычей гравия в руслах рек

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление, направленное на борьбу с несанкционированной добычей песка и гравия в руслах рек и каналов, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В документе отмечается, что в последнее время участились случаи неконтролируемой добычи этого сырья, осуществляемой под видом проведения работ по расчистке русел рек, озер, водохранилищ, каналов, коллекторов и других водных объектов, а также укреплению их берегов.

По оценкам экспертов, такая деятельность становится причиной размывания дна рек, обрушения берегов, что, в свою очередь, создает условия для возникновения чрезвычайных ситуаций и нанесения ущерба жизни, здоровью и имуществу граждан, а также окружающей среде.

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Так, например, только с начала года выявлено 228 фактов незаконного осуществления работ по расчистке русел рек и укреплению их берегов, добыче нерудных полезных ископаемых. По данным фактам органами прокуратуры возбуждены уголовные дела.

В связи с этим в постановлении определены конкретные задачи в области обеспечения безопасного функционирования объектов транспортной и гидротехнической инфраструктуры. В частности, установлено, что работы по расчистке русел рек и укреплению их берегов будут осуществляться исключительно для предотвращения негативных последствий невозможности пропуска паводковых вод и селевых потоков.

Для выполнения этих работ в системе МЧС Узбекистана создадут специализированные инженерно-технические отряды по проведению берегоукрепительных, защитных и восстановительных работ в селе-, паводко- и оползнеопасных районах. Данной деятельностью могут заниматься и другие организации.

Основанием для проведения работ будут являться решения действующей в республике правительственной комиссии по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод и селевых потоков, снижению угроз снеголавинных и оползневых явлений. При этом вся проектная документация по расчистке русел рек и укреплению берегов подлежит государственной экологической экспертизе.

Финансирование работ будет осуществляться за счет бюджетных средств, лимитов централизованных капитальных вложений, средств внебюджетных фондов министерств и ведомств, Республиканского дорожного фонда при правительстве страны и других источников.

В свою очередь для упорядочения добычи нерудных полезных ископаемых, исключения ее отрицательного воздействия на экологию данная деятельность, осуществляемая при расчистке русел рек и укреплению их берегов, подлежит лицензированию. Лицензии на право добычи выдаются правительственной комиссией при условии наличия утвержденных запасов и исключения негативного воздействия на водный режим.

Знаковым моментом в документе стало то, что для выявления и пресечения нарушений законодательства в этой сфере на областном, районном и городском уровнях создаются постоянно действующие межведомственные группы, в состав которых включаются представители 12 министерств, ведомств и организаций, в том числе органов по охране госграницы, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, сельского и водного хозяйства, по экологии и охране окружающей среды.

Они будут осуществлять деятельность на территории имеющихся в республике 437 рек и других водных объектов общей протяженностью более 12,7 тысячи километров. Руководство деятельностью межведомственных групп возлагается на органы прокуратуры.