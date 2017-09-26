Проект трехлетнего бюджета обсудят жители Хабаровского края
Минфин Хабаровского края проведет публичные слушания по проекту краевого бюджета на 2018 год и плановый период 2019 — 2020 годов.
Минфин Хабаровского края проведет публичные слушания по проекту краевого бюджета на 2018 год и плановый период 2019 — 2020 годов.
Состоятся слушания 2 октября в 14:30 по адресу: Хабаровск, улица Фрунзе, 72, кабинет 802.
Задать вопросы можно по телефонам министерства финансов края:
8 (4212) 40-23-00 — приемная;.
8 (4212) 40-22-81- отдел организации составления и исполнения бюджета.
Проект бюджета и информация о порядке проведения слушаний доступны на сайте краевого минфина, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на