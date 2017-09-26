Мэрия Красноярска требует взыскать с дорожников 9,5 млн за плохой ремонт

Управление дорог и благоустройства Красноярска направило в Арбитражный суд пять исков с требованием взыскать 9,5 миллионов рублей с ООО «Промстрой».

Фирма занимается ремонтом улиц города. Мэрия выявила нарушения в работе на улицах Шахтеров, Железнодорожников, Крупской, Стасовой, Красномосковской, Баумана, Водопьянова, Семафорной и других.

Компании было выдано несколько предписаний об устранении недоработок. До конца июня им нужно было уложить асфальт 50 мм на 67-ми улицах города. Однако этого не было сделано.