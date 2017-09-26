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12:12 (мск), источник: АиФ Красноярск

Мэрия Красноярска требует взыскать с дорожников 9,5 млн за плохой ремонт

Арбитражный суд решает о принятии исковых заявлений.

Источник: AP 2017

Управление дорог и благоустройства Красноярска направило в Арбитражный суд пять исков с требованием взыскать 9,5 миллионов рублей с ООО «Промстрой».

Фирма занимается ремонтом улиц города. Мэрия выявила нарушения в работе на улицах Шахтеров, Железнодорожников, Крупской, Стасовой, Красномосковской, Баумана, Водопьянова, Семафорной и других.

Компании было выдано несколько предписаний об устранении недоработок. До конца июня им нужно было уложить асфальт 50 мм на 67-ми улицах города. Однако этого не было сделано.

Арбитражный суд решает вопрос о принятии исковых заявлений.

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