В Советском районе Уфы снесли 1990 гаражей

С сентября 2015 года в Советском районе снесли 1990 гаражей.

— В основном местные жители хранят в гаражах хлам. Он пылится там годами. Возле школ и детских садов такие металлические конструкции представляют опасность для ребят. Именно поэтому мы ведем активную работу по их сносу, — рассказали в городской администрации.

Кроме того, в мэрии отметили, что в гаражах зачастую ведут нелегальную деятельность — принимают вторсырье или продают контрафактный алкоголь. С сентября 2015 года в Советском районе Уфы снесли аж 1990 гаражей.