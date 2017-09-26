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08:29 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске построят новый спорткомплекс за 600 млн рублей

Центр спортивной гимнастики и игровых видов спорта будет открыт в Кировском районе Новосибирске, рассказали в мэрии.

В Новосибирске построят новый спорткомплекс за 600 млн рублей, об этом сообщает пресс-центр муниципалитета.

Накануне днем состоялась закладка символического камня будущего спортивного комплекса.

По проекту спортивный комплекс будет включать в себя центр спортивной гимнастики, зал игровых видов спорта и гостиницу.

«Строительство спортивного гимнастического центра — идея не сегодняшнего дня, — отметил мэр Анатолий Локоть. — Инициативу Евгения Подгорного мы с самого начала поддержали, выделили землю. Надеемся, что за короткое время центр будет построен. По нашим планам, этот центр будет иметь не только районное значение, но и общегородское и областное».

Ожидается, что объект построят весной 2018 года. Возводить здание будут три года. Непосредственно 2018 году в строй введут центр спортивной гимнастики. В 2018 и 2019 годах будут сроить зал игровых видов спорта. Стоимость объекта оценивается в 600 млн рублей.

«Планируем, что уже в 2018 году мы введем объект в эксплуатацию, — мэр — В здании можно будет не только тренироваться, но и проводить сборы и соревнования. В Центре спортивной гимнастики зал будет рассчитан на 500 зрительских мест, центр игровых видов спорта — на 1, 5 тысячи человек».

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