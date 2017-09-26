Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Панайотов прокомментировал слухи о взятках в шоу «Голос»
Валерий Спиридонов нашёл альтернативу пересадке головы
Путин попросил обратить внимание на нововведение по кредитам
Американский ЦБ укрепляет валюту, какого курса ждать россиянам
29-летняя Рианна пришла на презентацию в «детском» платье (фото)
«На нас шла сотня боевиков»Подробности: как российские военные прорывались из окружения в Сирии
Бузова, Валерия и Орбакайте на премии канала Music Box
Борис Корчевников возвращается на «Россию 1» с новым ток-шоу
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
Эксперт: Поезд ушел, а грузы из России пошли мимо Украины
В ОБСЕ сказали, где "эпицентр насилия" в Донбассе
35-летняя Вера Брежнева кардинально сменила имидж (фото)
Принц Гарри и Меган Маркл впервые вместе вышли в свет
СМИ: Овсиенко боится, что жених вернётся к экс-жене и детям
СМИ: Кабаева произвела фурор на юбилее Кобзона
СМИ: тело убитого хоккеиста пролежало в квартире 1,5 месяца
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
20В Мексике произошло мощное землетрясение
1035 лет назад погибла Грейс Келли
08:02 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Перми в микрорайоне Парковый предлагают запустить трамвай

ПЕРМЬ, 26 сентября, ФедералПресс. В микрорайоне Парковый, возможно, проведут трамвайную линию. Такой вариант обсуждается вместе с созданием транспортно-пересадочного узла (ТПУ) на Перми II сообщает Business Class.

Предлагается изменение квартальной сетки микрорайона Парковый. Улица Углеуральская может быть продлена до выхода из тоннеля возле ПГНИУ. В железнодорожной насыпи путей главного направления планируется сделать прокол.

Трамвай и собираются пустить по ул. Углеуральской. Пути предлагается проложить от нынешней остановки Пермь II c выходом на ул. Углеуральскую, а также по проспекту Парковому.

Ветка, идущая по улице Петропавловской к вокзалу, будет поворачивать на Углеуральскую, проходить по Парковом проспекту. Через ул. Куфонина она будет соединяться с существующими трамвайными путями в районе остановки «Красный Октябрь».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Омске иномарка сбила 14-летнюю девочку
АТОР просит правительство вмешаться в ситуацию с «ВИМ-Авиа»
Госдеп: США не причастны к гибели российского генерала в Сирии
Росстат назвал число бедных россиян
На Кубани завели уголовное дело после ДТП с автобусом
Врачи дают Маккейну «плохой прогноз»
Арсений Яценюк намерен подать в ЕСПЧ иск против России
Победитель «Евровидения-2017» попал в реанимацию
Спорт
Черчесов назвал список игроков на матчи с Южной Кореей и Ираном Тренерский штаб национальной команды России во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к контрольным матчам
Авто
На автомобиль упала деталь от «Боинга 777» (с высоты 2 000 м) Элемент крыла массой более 4 кг оторвался при взлёте борта авиакомпании KLM Royal Dutch Airlines из японского аэропорта Кансай
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Борис Корчевников возвращается на «Россию 1» с новым ток-шоу Запуск авторского проекта запланирован на конец сентября, гостями студии станут звезды первой величины
Недвижимость
Петербургские коммуналки интересуют только москвичей
Из двушки в трешку: апартаменты в Екатеринбурге
Российский регион запускает ипотеку под 1%
10 важных советов, как организовать хранение на кухне
Леди
В моду вошли безумные женские носки (фото) Забавные носки — отличный и не очень дорогой способ поднять себе настроение
Дети
70-летний Борис Галкин впервые стал отцом У актера родилась дочка.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь