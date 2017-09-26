В Перми в микрорайоне Парковый предлагают запустить трамвай

Предлагается изменение квартальной сетки микрорайона Парковый. Улица Углеуральская может быть продлена до выхода из тоннеля возле ПГНИУ. В железнодорожной насыпи путей главного направления планируется сделать прокол.

Трамвай и собираются пустить по ул. Углеуральской. Пути предлагается проложить от нынешней остановки Пермь II c выходом на ул. Углеуральскую, а также по проспекту Парковому.