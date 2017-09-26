В Перми в микрорайоне Парковый предлагают запустить трамвай
ПЕРМЬ, 26 сентября, ФедералПресс. В микрорайоне Парковый, возможно, проведут трамвайную линию. Такой вариант обсуждается вместе с созданием
ПЕРМЬ, 26 сентября, ФедералПресс. В микрорайоне Парковый, возможно, проведут трамвайную линию. Такой вариант обсуждается вместе с созданием
Предлагается изменение квартальной сетки микрорайона Парковый. Улица Углеуральская может быть продлена до выхода из тоннеля возле ПГНИУ. В железнодорожной насыпи путей главного направления планируется сделать прокол.
Трамвай и собираются пустить по ул. Углеуральской. Пути предлагается проложить от нынешней остановки Пермь II c выходом на ул. Углеуральскую, а также по проспекту Парковому.
Ветка, идущая по улице Петропавловской к вокзалу, будет поворачивать на Углеуральскую, проходить по Парковом проспекту. Через ул. Куфонина она будет соединяться с существующими трамвайными путями в районе остановки «Красный Октябрь».