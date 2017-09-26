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07:59 (мск), источник: Om1.ru

Две трети омских многоэтажек уже подключили к отоплению

За сутки тепло дали в 2 200 домов.

Как сообщили в мэрии Омска по состоянию на 7:00 26 сентября, к теплоснабжению подключены уже 3 900 многоквартирных домов, что составляет две трети от общего количества. За последние сутки отопление появилось в 2 200 домах.

Как уточнили в мэрии, наибольший процент выполнения — более 70% — был достигнут в Октябрьском и Центральном округах.

Особое внимание уделяется домам, которые не обслуживаются управляющими компаниями. В 73% из них тепло уже подано.

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