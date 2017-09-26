Две трети омских многоэтажек уже подключили к отоплению
За сутки тепло дали в 2 200 домов.
За сутки тепло дали в 2 200 домов.
Как сообщили в мэрии Омска по состоянию на 7:00 26 сентября, к теплоснабжению подключены уже 3 900 многоквартирных домов, что составляет две трети от общего количества. За последние сутки отопление появилось в 2 200 домах.
Как уточнили в мэрии, наибольший процент выполнения — более 70% — был достигнут в Октябрьском и Центральном округах.
Особое внимание уделяется домам, которые не обслуживаются управляющими компаниями. В 73% из них тепло уже подано.