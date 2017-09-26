Мэрия Комсомольска подаст в суд на подрядчика, который затянул с ремонтом дороги

Мэрия города Юности собирается судиться с ООО «ПМК-83» — компанией, которая ремонтировала улицу Комсомольскую на участке между Лесной и Интернациональным проспектом. Администрация обвиняет подрядчика в срывах графика, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на komcity.ru.

Капитальный ремонт улицы Комсомольской начался прошлой зимой, однако потом строители покинули объект на несколько месяцев. Позже ремонт продолжили — сейчас работы на участке практически завершены. Ожидается, что объект сдадут в срок — 1 октября.

И хотя подрядчик, скорее всего, завершит ремонт вовремя, в администрации считают, что он должен ответить за срывы графика. Условия муниципального контракта предусматривают штрафные санкции за такое нарушение. Муниципалитет попробует через суд взыскать с подрядчика 31 млн рублей (при этом сама дорога стоит 68 млн).