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08:17 (мск), источник: Вести - Пермь

Во Фролах заканчивается строительство новой школы

В Пермском крае всерьез намерены ликвидировать в школах двухсменную систему обучения.

Источник: Вести - Пермь

В Пермском крае всерьез намерены ликвидировать в школах двухсменную систему обучения. Для этого, правда, надо будет построить достаточное количество классов. Одними из первых, возможно, уже со следующего года в одно и то же время будут ходить на занятия ученики средней школы села Фролы.

Количество учеников постоянно растёт, так же, как и село Фролы. Так что строительство новой школы вопрос актуальный. При этом после переезда появится новая концепция — Школа «Навигатор», когда школьнику будут помогать определиться с выбором будущей профессии.

Всё это будет в новом здании. Планируется, что объект сдадут в декабре, и уже зимой можно будет начинать переезд. Сейчас работы приближаются к завершающей стадии, подведены сети, скоро в здание пустят тепло.

Внутри будет более сорока кабинетов, актовый зал рассчитан почти на пятьсот человек, таким не каждый ДК похвастаться может. Что касается «начинки», на оснащение школы выделяется более 120 миллионов рублей.

Общая площадь школы составит около 30 тысяч квадратных метров, плюс спортивный комплекс с четырьмя полями для разных видов спорта.

Сегодня новые школы — один из приоритетов главы региона Максима Решетникова. За пять лет в крае планируется построить 27 школ на 16 тысяч мест. Это современные технологии и планомерный уход от двухсменного режима работы. А от ребят требуется одно — учиться хорошо.

Что касается Фролов, новая школа рассчитана на 1225 мест, что называется с запасом, учитывая темпы застройки села. Так что после нового года школьники должны в полной мере ощутить все плюсы учёбы в первую смену.

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