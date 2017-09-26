В Челябинске с 27 сентября начнется отопительный сезон
В Челябинске отопительный сезон начнется с 27 сентября. Соответствующее распоряжение подписал глава города Евгений Тефтелев, сообщили Накануне.RU в
В Челябинске отопительный сезон начнется с 27 сентября. Соответствующее распоряжение подписал глава города Евгений Тефтелев, сообщили Накануне.RU в
До выходных планируется подключить к теплу жилой фонд.
«В учреждениях социальной сферы Челябинска подключение отопления началось по заявкам руководителей с середины сентября. На сегодняшний день тепло поступает в половину садиков города, а также около 10% школ и лечебных учреждений. В ближайшие два дня нужно усилить работу по подключению социальной сферы, а с 27 по 29 включить отопление в жилых домах», — подчеркнул градоначальник.
Стоит отметить, что плата за тепло за сентябрь не предусмотрена, поэтому счета челябинцы начнут получать с 1 октября.
«В этом месяце счет за тепло жителям выставляться не будет. В эти дни жителям нужно смотреть за начислениями управляющих компаний», — отметил спикер гордумы Станислав Мошаров.