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08:16 (мск), источник: Nakanune.ru

В Челябинске с 27 сентября начнется отопительный сезон

В Челябинске отопительный сезон начнется с 27 сентября. Соответствующее распоряжение подписал глава города Евгений Тефтелев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Источник: РИА "Новости"

До выходных планируется подключить к теплу жилой фонд.

«В учреждениях социальной сферы Челябинска подключение отопления началось по заявкам руководителей с середины сентября. На сегодняшний день тепло поступает в половину садиков города, а также около 10% школ и лечебных учреждений. В ближайшие два дня нужно усилить работу по подключению социальной сферы, а с 27 по 29 включить отопление в жилых домах», — подчеркнул градоначальник.

Стоит отметить, что плата за тепло за сентябрь не предусмотрена, поэтому счета челябинцы начнут получать с 1 октября.

«В этом месяце счет за тепло жителям выставляться не будет. В эти дни жителям нужно смотреть за начислениями управляющих компаний», — отметил спикер гордумы Станислав Мошаров.

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