В мэрии Уфы объявили о начале отопительного сезона

Источник: Башинформ

Как сообщили сегодня на оперативном совещании в мэрии, по просьбам уфимцев было принято решение включить отопление раньше положенного по нормативу времени.

Это не означает, что тепло появится моментально. Батареи должны прогреться, система централизованного отопления инерционна, пояснили в столичной администрации.

В свою очередь, представители ресурсоснабжающих компаний заявили о том, что в 95% детских садов и школ отопление уже подано.

Как сообщало агентство «Башинформ», все муниципальные районы и городские округа Башкортостана предоставили паспорта готовности муниципальных образований к прохождению осенне-зимнего периода 2017−2018 годов.

По данным министерства жилищно-коммунального хозяйства Башкортостана, всего к отопительному периоду подготовлено 101,01 млн квадратных метров жилищного фонда, 1 532 котельные, 4 138,6 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении, 14 748,6 км водопроводных сетей, 517 центральных тепловых пунктов. Произведена замена 129,3 км тепловых сетей и 204 км водопроводных сетей. К предстоящей зиме подготовлено 100% жилищного фонда.