В мэрии Уфы объявили о начале отопительного сезона
УФА, 26 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Администрацией Уфы подписано постановление о начале отопительного сезона. Отопление в большинстве уфимских домов появится уже на этой неделе.
УФА, 26 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Администрацией Уфы подписано постановление о начале отопительного сезона. Отопление в большинстве уфимских домов появится уже на этой неделе.
Как сообщили сегодня на оперативном совещании в мэрии, по просьбам уфимцев было принято решение включить отопление раньше положенного по нормативу времени.
Это не означает, что тепло появится моментально. Батареи должны прогреться, система централизованного отопления инерционна, пояснили в столичной администрации.
В свою очередь, представители ресурсоснабжающих компаний заявили о том, что в 95% детских садов и школ отопление уже подано.
Как сообщало агентство «Башинформ», все муниципальные районы и городские округа Башкортостана предоставили паспорта готовности муниципальных образований к прохождению
По данным министерства
На сегодняшний день предприятия ЖКХ на объектах коммунальной инфраструктуры имеют 195 единиц передвижных резервных источников электроснабжения и 102 единицы стационарных источников электроснабжения. Сформированы и укомплектованы ремонтным персоналом 504