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11:16 (мск), источник: Деловое сообщество

Авиакомпания «Азимут» открывает рейсы в Махачкалу из Ростова и Краснодара

С 30 октября авиакомпания «Азимут» начнет выполнять рейсы в Махачкалу из Ростова-на-Дону и Краснодара.

Направления будут обслуживаться дважды в неделю, по средам и по воскресеньям. Вылет из Ростова назначен на 10:05, обратно — в 17:30, из Краснодара — в 15:00, обратно — в 12:30. Время в пути составляет в среднем около полутора часов.

В настоящее время, как сообщает портал «Авиаблоггер», доступны билеты на даты до 21 марта. При этом на даты до конца текущего года их стоимость начинается от 888 руб. (без багажа, но с 10 кг ручной клади), стоимость билетов с учетом 23-килограммового багажа составляет 1980 рублей, и это минимальная цена на даты, начиная с 1 января. Данные тарифы не предусматривают сдачу билетов, стоимость сдаваемых билетов составляет 3480 и 6880 рублей.

АО «Авиакомпания Азимут» принадлежит на 50% принадлежит совладельцу аэропорта «Внуково» Виталию Ванцеву, оставшиеся 50% находятся под контролем двух бывших топ-менеджеров авиакомпании «Якутия» — Павла Удода и Павла Екжанова. Планируется, что до конца года ОАО «Региональная корпорация развития» приобретет 25% плюс 2 акции. Флот перевозчика состоит из лайнеров SSJ100−95LR, предполагающей увеличенную дальность полёта. На прошлой неделе авиакомпания выполнила первый регулярный рейс из Ростова в Москву, а с декабря 2017 года она станет базовым перевозчиком нового аэропорта «Платов» в Ростовской области.

В октябре ростовчане смогут также улететь в Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Самару. На старте продаж стоимость билетов без багажа также составляет 888 руб.

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