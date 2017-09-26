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08:27 (мск), источник: Podrobno.uz

Генеральный секретарь Международного Союза Электросвязи обсудил внедрение межсетевого роуминга в Узбекистане

Об этом в ходе визита в Ташкент, на встрече с представителями OOO Unitel сказал Генеральный секретарь Международного Союза Электросвязи Хоулинь Чжао.

Источник: Podrobno.uz

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Об этом в ходе визита в Ташкент, на встрече с представителями OOO Unitel сказал Генеральный секретарь Международного Союза Электросвязи Хоулинь Чжао.

Хоулинь Чжао прибыл в нашу страну по приглашению Правительства Республики Узбекистан в качестве почетного гостя ICTWEEK Uzbekistan 2017. В ходе визита глава МСЭ выразил желание встретиться с руководством крупнейшего оператора связи.

Генеральный секретарь Международного Союза Электросвязи в сопровождении руководителя Бюро развития электросвязи в регионе СНГ Кирилла Опарина и представителя Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций (МРИТиК) ознакомился с деятельностью Beeline, обсудив ряд насущных вопросов. Так, Генеральный секретарь МСЭ дал высокую оценку активно обсуждаемой сейчас инициативе внедрения внутристранового межсетевого роуминга. Это позволит абонентам, выходя из зоны обслуживания своей сети, пользоваться услугами других операторов без замены SIM-карты.

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«Обеспечить качественную связь в удаленных труднодоступных районах всегда непросто. Замечательно, что руководство Узбекистана поддерживает стремление операторов обеспечить голосовыми и data-сервисами всё население, создавая для этого максимально благоприятные условия. Во многих странах на сегодняшний день достигнуты значительные успехи в области межоператорского роуминга, и я считаю отличной идеей упростить эту систему, облегчив общение людей», — отметил Хоулинь Чжао. .

«По сути, внедрение межсетевого роуминга полностью переформатирует сложившуюся систему рынка, причем — в пользу абонентов. Каждый клиент любого GSM-оператора, “теряя сеть” своей сотовой компании сможет при желании переключаться на сеть конкурента. В условиях динамично развивающихся технологий межоператорский роуминг позволит отрасли высвободить колоссальные средства для расширения сетей четвертого, а в перспективе и пятого поколения. Все просто: в случае покрытия труднодоступных и удаленных населенных пунктов будет достаточно установки базовой станции всего одного оператора, чтобы связь появилась у абонентов всех компаний. Еще одно техническое преимущество такого решения заключается в том, что межоператорский роуминг можно вводить и перестраивать точечно — на определенных базовых станциях — только там, где это необходимо. Такой smart-подход позволит участникам рынка существенно расширить зону действия сетей для своих абонентов, не теряя при этом выручки», — заявил АН Podrobno.uz эксперт из сферы телекоммуникаций Узбекистана. .

Международный Союз Электросвязи — международная организация, определяющая рекомендации в области телекоммуникаций и радио, а также регулирующая вопросы международного использования радиочастот по назначениям и по странам. Основан как Международный телеграфный союз в 1865 году, с 1947 года является специализированным учреждением ООН. В МСЭ входит 193 страны и более 700 членов по секторам и ассоциациям (научно-промышленных предприятий, государственных и частных операторов связи, радиовещательных компаний, региональных и международных организаций). Хоулинь Чжао является Генеральным секретарем МСЭ с 2014 года.

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