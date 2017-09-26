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08:55 (мск), источник: РИА Новости

В АТОР рассказали, к чему может привести остановка деятельности «ВИМ-Авиа»

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Ассоциация туроператоров России попросила правительство вмешаться в ситуацию с компанией «ВИМ-Авиа».

Источник: Reuters

В понедельник авиакомпания официально признала, что у нее нет финансовых средств для продолжения работы и теперь прекратит выполнять чартерные рейсы. Массовые и длительные задержки вылета рейсов «ВИМ-Авиа» начались еще летом. Сейчас они достигли такого масштаба, что потребовалось вмешательство Минтранса и Росавиации. В свою очередь, прокуратура начала проверку перевозчика, а Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении средств пассажиров сотрудниками «ВИМ-Авиа».

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«ВИМ-Авиа» осуществляла несколько десятков чартерных рейсов в неделю, отмечает АТОР. По предварительной оценке, авиакомпания до конца летнего сезона взяла на себя обязательства перевезти около 200 тысяч пассажиров — в том числе порядка 100 тысяч российских туристов, которые запланировали отдых в России и за рубежом.

«Остановка деятельности авиакомпании в первую очередь отразится на этих рейсах, что приведет к коллапсу на туристическом и авиационном рынках, который грозит обернуться значительным репутационным ущербом для органов исполнительной власти, субъектов туристического рынка и широким недовольством рядовых граждан», — говорится в тексте обращения.

Утверждается также, что туроператоры не смогут вернуть в Россию такое количество туристов самостоятельно. Все чартерные программы «ВИМ-Авиа» до конца сезона в полном объеме оплатили туроператоры. Выделить же средства на повторную оплату рейсов, что, по предварительным оценкам, составляет не менее десяти миллионов долларов, без угрозы нарушения стабильной работы туроператоры сегодня не могут.

В обращении, направленном в адрес вице-премьера правительства Виталия Мутко, АТОР просит вмешаться в процесс принятия решений, чтобы не допустить глобального кризиса на туристическом рынке. Также АТОР готова предложить ряд решений, как предотвратить подобные ситуации в будущем и как обеспечить максимальную защищенность пассажиров чартерных рейсов.

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Во время загрузки произошла ошибка.
25 сентября© Ньюстюб
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