Ростуризм займется возвращением из-за рубежа клиентов «ВИМ-Авиа»
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Оперативный штаб по возвращению
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Оперативный штаб по возвращению
В понедельник «ВИМ-Авиа» официально призналась, что не имеет финансовых средств для продолжения деятельности и теперь прекратит выполнять чартерные рейсы. Массовые и длительные задержки вылета рейсов «ВИМ-Авиа» начались еще летом. Сейчас они достигли такого масштаба, что потребовалось вмешательство Минтранса и Росавиации. В свою очередь, прокуратура начала проверку перевозчика, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищения средств пассажиров сотрудниками «ВИМ-Авиа».
«В связи с прекращением выполнения программ чартерных перелетов авиакомпании “ВИМ-Авиа” в Федеральном агентстве по туризму по поручению главы ведомства Олега Сафонова создан оперативный штаб по возвращению
При этом фонды ассоциации «Турпомощь», которые сформированы на случай невозможности выполнения своих обязательств туроператорами, по закону в данном случае не могут быть использованы, поскольку вина за возникновение нештатной ситуации целиком лежит на авиаперевозчике. Отмечается, что в настоящее время совместно с туроператорами ведется работа по формированию списков туристов и установлению местонахождения каждого из них.