Ростуризм займется возвращением из-за рубежа клиентов «ВИМ-Авиа»

Источник: РИА Новости

В понедельник «ВИМ-Авиа» официально призналась, что не имеет финансовых средств для продолжения деятельности и теперь прекратит выполнять чартерные рейсы. Массовые и длительные задержки вылета рейсов «ВИМ-Авиа» начались еще летом. Сейчас они достигли такого масштаба, что потребовалось вмешательство Минтранса и Росавиации. В свою очередь, прокуратура начала проверку перевозчика, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищения средств пассажиров сотрудниками «ВИМ-Авиа».

«В связи с прекращением выполнения программ чартерных перелетов авиакомпании “ВИМ-Авиа” в Федеральном агентстве по туризму по поручению главы ведомства Олега Сафонова создан оперативный штаб по возвращению из-за рубежа российских туристов — клиентов этого авиаперевозчика, которые не смогут воспользоваться приобретенными ранее обратными билетами», — говорится в сообщении.