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08:52 (мск), источник: РИА Новости

Ростуризм займется возвращением из-за рубежа клиентов «ВИМ-Авиа»

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Оперативный штаб по возвращению из-за рубежа российских туристов-клиентов «ВИМ-Авиа» создан в Ростуризме, сообщает ведомство.

Источник: РИА Новости

В понедельник «ВИМ-Авиа» официально призналась, что не имеет финансовых средств для продолжения деятельности и теперь прекратит выполнять чартерные рейсы. Массовые и длительные задержки вылета рейсов «ВИМ-Авиа» начались еще летом. Сейчас они достигли такого масштаба, что потребовалось вмешательство Минтранса и Росавиации. В свою очередь, прокуратура начала проверку перевозчика, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищения средств пассажиров сотрудниками «ВИМ-Авиа».

«В связи с прекращением выполнения программ чартерных перелетов авиакомпании “ВИМ-Авиа” в Федеральном агентстве по туризму по поручению главы ведомства Олега Сафонова создан оперативный штаб по возвращению из-за рубежа российских туристов — клиентов этого авиаперевозчика, которые не смогут воспользоваться приобретенными ранее обратными билетами», — говорится в сообщении.

При этом фонды ассоциации «Турпомощь», которые сформированы на случай невозможности выполнения своих обязательств туроператорами, по закону в данном случае не могут быть использованы, поскольку вина за возникновение нештатной ситуации целиком лежит на авиаперевозчике. Отмечается, что в настоящее время совместно с туроператорами ведется работа по формированию списков туристов и установлению местонахождения каждого из них.

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