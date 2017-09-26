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09:02 (мск), источник: АиФ Омск

В Омской области стали строить меньше домов

По сравнению с прошлым годом готового жилья в регионе стало на треть меньше.

Минстрой РФ причислил Омск к городам аутсайдерам по темпам ввода жилья.

Как сообщает минстрой России, за восемь месяцев 2017 года в стране введено 39,6 млн кв. м жилья, что на 7,3% меньше, чем годом ранее. Ввод индустриального жилья сократился на 3,5% — до 23,2 млн кв. м. По мнению замминистра строительства и жилищно-коммунального комплекса РФ Никиты Стасишина, ситуация с показателями по вводу жилья постепенно выравнивается.

Однако в минстрое подчеркнули, что есть регионы, в которых объемы жилищного строительства сильно отстают от прошлогодних. В их число вошла Омская область. Так, в нашем регионе за восемь месяцев текущего года построено 261,9 тысяч квадратных метров жилья. Это на на 32,6% меньше, чем в прошлом году. Кроме того в августе показатель ввода жилья составил всего 12,4% от прошлогоднего.

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