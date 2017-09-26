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08:57 (мск), источник: Om1.ru

В Омске появилась уникальная водоразборная колонка

Набрать из нее воду теперь можно только приложив специальный электронный ключ.

В Центральном округе Омска появилась необычная колонка. Омский водоканал установил на улице 2-я Поселковая экспериментальную водоразборную колонку с встроенным электронным замком. Из нее набрать воду теперь могут только жители поселка Загородный, приложив специальный ключ.

По словам директора по производству ОАО «ОмскВодоканал» Галима Шамсутдинова, установка колонки с таким устройством именно в этот месте обусловлена тем, что летом проезжавшие мимо автолюбители здесь мыли машины и набирали воду для личных нужд.

Галим Шамсутдинов:

— Для снижения производственных потерь питьевой воды, на данной колонке установлено специальное запирающее устройство, в основе которого электромагнит. Теперь колонка отпускает воду только потребителям, которые заключили с поставщиком ресурса договор и получили специальный ключ. Абоненту нужно лишь поднести ключ к щитку, и в течение трех минут можно набирать воду. При необходимости, потребитель повторяет манипуляцию, чтобы набрать требуемый объём воды.

Проект уникальной колонки был представлен еще в мае на конференции молодых специалистов предприятия. Кроме того, он занял первое место на межрегиональной научно-практической конференции ГК «Росводоканал» в Тюмени. Все это время проект установки чипов на водоразборные колонки дорабатывался. Сейчас необычная колонка эксплуатируется в тестовом режиме.

Жители поселка остались довольны экспериментальной колонкой. Мойка автомобилей прекратилась, близлежащая к ней территория стала суше и чище.

Омский водоканал планирует к следующему дачному сезону оборудовать подобными запирающими устройствами еще десять колонок, которые расположены на окраинах города.

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