Минстрой РФ спросит с Новоселова за обманутых дольщиков

Накануне заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никита Стасишин провел совещание по проблемам обманутых дольщиков в регионах.

Субъекты должны были представить «дорожные карты» по данному вопросу. 26 мая было выпущено распоряжение правительства России № 1063-р, по которому в Минстрой РФ регионы должны предоставить план-график по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр обманутых дольщиков.