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09:00 (мск), источник: СуперОмск

Минстрой РФ спросит с Новоселова за обманутых дольщиков

В федеральном министерстве взяли на контроль решение проблем обманутых дольщиков в регионах.

Накануне заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никита Стасишин провел совещание по проблемам обманутых дольщиков в регионах.

Субъекты должны были представить «дорожные карты» по данному вопросу. 26 мая было выпущено распоряжение правительства России № 1063-р, по которому в Минстрой РФ регионы должны предоставить план-график по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр обманутых дольщиков.

Ответственными за реализацию «дорожных карт» стали заместитель губернаторов. Как ранее сообщал «СуперОмск», деятельность регионального Минстроя в правительстве Омской области курирует первый заместитель губернатора Андрей Новоселов.

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