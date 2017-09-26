Минстрой РФ спросит с Новоселова за обманутых дольщиков
В федеральном министерстве взяли на контроль решение проблем обманутых дольщиков в регионах.
В федеральном министерстве взяли на контроль решение проблем обманутых дольщиков в регионах.
Накануне заместитель министра строительства и
Субъекты должны были представить «дорожные карты» по данному вопросу. 26 мая было выпущено распоряжение правительства России № 1063-р, по которому в Минстрой РФ регионы должны предоставить
Ответственными за реализацию «дорожных карт» стали заместитель губернаторов. Как ранее сообщал «СуперОмск», деятельность регионального Минстроя в правительстве Омской области курирует первый заместитель губернатора Андрей Новоселов.