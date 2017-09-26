Казанский Кремль стал самым дорогостоящим туристическим объектом Татарстана
(Казань, 26 сентября, «Татар-информ», Диана Авакян). На содержание Казанского Кремля в 2018 году из бюджета РТ выделено 238 млн рублей, сообщает «Коммерсант».
(Казань, 26 сентября, «Татар-информ», Диана Авакян). На содержание Казанского Кремля в 2018 году из бюджета РТ выделено 238 млн рублей, сообщает «Коммерсант».
Таким образом, Казанский Кремль стал самым дорогостоящим туристическим объектом республики.
На втором месте — театр кукол «Экият» в Казани, на который в 2018 году выделят 58,2 млн рублей. Следом идет казанский цирк с общей суммой в 35,76 млн рублей.