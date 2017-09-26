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09:24 (мск), источник: ИА REGNUM

В Перми для иностранных студентов купили гостиницу

Старейшую гостиницу города приобрёл уроженец Бангладеш, который окончил российский медицинский вуз.

В Перми выставленную на продажу гостиницу «Центральная» купил иностранец. Новый владелец планирует переоборудовать здание под общежитие для студентов-иностранцев. Примечательно, что новый хозяин гостиницы является выпускником российского медицинского вуза, сообщают СМИ.

Общежитие будет предназначаться для иностранных студентов, обучающихся в Пермском медицинском университете имени Вагнера. Стоит отметить, что в вузе растёт число иностранных студентов. В 2016 году зачислено 127 иностранных студентов, в 2018 году ожидается приём 500 человек, в том числе около 100 — из Индии.

Добавим, весной 2017 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что экспорт российского образования должен стать национальной задачей. Планируется, что количество иностранных студентов, обучающихся по очной форме в российских вузах, увеличится в три раза — с 220 тыс. человек в 2017 году до 710 тыс. в 2025 году, а количество иностранных слушателей онлайн-курсов российских образовательных организаций должно вырасти с 1,1 млн человек до 3,5 млн.

Между тем, напомним, что в Перми резонанс вызвала депортация семи иностранных студентов, обучающихся в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). Молодых людей выдворили из-за некорректно указанной причины запрашивания визы. Сейчас интересы иностранцев через суд отстаивают адвокаты.

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