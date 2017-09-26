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09:14 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

ТЭЦ в Советской Гавани обещают достроить в 2019 году

Новая электростанция позволит закрыть все потребности промышленно-транспортного узла.

Источник: Reuters

Включение Совгаванской ТЭЦ находится в планах мероприятий на ближайшие пять лет «Объединённого диспетчерского управления энергосистемами Востока.

Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», об этом заявили в Хабаровске на заседании круглого стола комитета по энергетике Госдумы на тему «О законодательном обеспечении развития энергетики, добычи и переработки углеводов в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке». Как ранее сообщало агентство, делегация Госдумы находится в краевом центре с рабочей поездкой.

«Установленная мощность теплоэлектроцентрали — 126 МВт. Планируем запустить в 2019 году», — отметил в своём докладе генеральный директор филиала АО «Системный оператор Единой энергетической системы» «Объединённое диспетчерское управление энергосистемами Востока» Виталий Сунгуров.

Строительство новой ТЭЦ в Советской Гавани, реализуемое в рамках указа президента РФ Владимира Путина о развитии энергетики Дальнего Востока, позволяет властям города рассчитывать на то, что в течение 5−6 лет жизнь в городе кардинально изменится. За большой энергетикой в регион придут новые инвесторы. Власти ожидают увеличения налоговых поступлений, прекращения оттока населения, которое сможет найти хорошо оплачиваемую работу в родном городе.

Напомним, ранее на объекте работы были практически заморожены и новый генеральный подрядчик намерен был масштабно их возобновить с августа 2017 года. Губернатор региона, посещая строительную площадку, поручил ускорить процесс возведения ТЭЦ.

Новая электростанция позволит двум крупным населенным пунктам — Ванино и Совгавани — закрыть котельные на мазуте и перейти на централизованное снабжение горячей водой, а также закроет все потребности бизнеса.

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