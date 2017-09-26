В Екатеринбурге часть домов подключили к отоплению раньше срока

Второй этап подключения в городе завершен. К настоящему моменту теплые батареи в 3240 домах и 630 социальных объектах: детские сады, школы, медицинские учреждения, которые находятся в зоне ответственности ЕТК.

Как предупреждали ранее, график подключения потребителей может корректироваться в зависимости от технических нюансов подключения и наличия пусковых дефектов. Так, в рамках второго этапа подключен ряд домов на улице Челюскинцев, запланированных на третий этап, а также дома на Кунарской, запланированные на четвертый этап.