В Екатеринбурге часть домов подключили к отоплению раньше срока

Второй этап подключения в городе завершен. К настоящему моменту теплые батареи в 3240 домах и 630 социальных объектах: детские сады, школы, медицинские учреждения, которые находятся в зоне ответственности ЕТК.
Как предупреждали ранее, график подключения потребителей может корректироваться в зависимости от технических нюансов подключения и наличия пусковых дефектов. Так, в рамках второго этапа подключен ряд домов на улице Челюскинцев, запланированных на третий этап, а также дома на Кунарской, запланированные на четвертый этап.
Напомним, что в рамках третьего этапа, который стартовал сегодня и продолжится завтра, будет обеспечено теплоснабжение потребителей районов:
— Железнодорожный: Центр (Челюскинцев, Братьев Быковых, переулок Красный, Мельковская);.
— Ленинский: Центр (Толмачева, Пушкина, Горького, 8 Марта, Ленина, Шейнкмана, Вайнера, Хохрякова, Народной Воли, Сакко и Ванцети, Театральный, Банковский, Воеводина, Чернышевского, Добролюбова);.
— Верх-Исетский: Центр (Челюскинцев, Рабочей Молодежи, ВИЗ-бульвар, Февральской Революции, 8 Марта, Ленина, Антона Валека, Московская, Крылова, Папанина, Юмашева, Хомякова);.
— Кировский: Центр (Шевченко, Луначарского, Бажова, Ленина, Горького, Первомайская, Мичурина, Карла Либкнехта, Тургенева, Толмачева);.
— Орджоникидзевский: Эльмаш (Фронтовых Бригад, Стачек, Бабушкина, Электриков, Старых Большевиков, Краснофлотцев).