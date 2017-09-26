Завтра жители Кишинева останутся без воды

Так, с 09.00 до 17.00 водоснабжение прекратится на улице Куза-Водэ, 17−19, включая дома с дробью. По этой же причине ожидается отключение воды в Ставченах, на улицах Ливезилор, Ренаштерий и Богдан П. Хашдеу.