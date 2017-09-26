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09:40 (мск), источник: Actualitati.md

Завтра жители Кишинева останутся без воды

Муниципальный поставщик воды объявляет на среду, 27 сентября, о временном отключении водына нескольких улицах в столице и пригороде, в связи с проведением работ по замене кранов и водомеров.

Источник: Actualitati.md

Так, с 09.00 до 17.00 водоснабжение прекратится на улице Куза-Водэ, 17−19, включая дома с дробью. По этой же причине ожидается отключение воды в Ставченах, на улицах Ливезилор, Ренаштерий и Богдан П. Хашдеу.

Дополнительную информацию можно узнать по номерам 022−25−66−66 или 022−85−77−77.

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