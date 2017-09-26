Завтра жители Кишинева останутся без воды
Муниципальный поставщик воды объявляет на среду, 27 сентября, о временном отключении водына нескольких улицах в столице и пригороде, в связи с проведением работ по замене кранов и водомеров.
Муниципальный поставщик воды объявляет на среду, 27 сентября, о временном отключении водына нескольких улицах в столице и пригороде, в связи с проведением работ по замене кранов и водомеров.
Так, с 09.00 до 17.00 водоснабжение прекратится на улице
Дополнительную информацию можно узнать по номерам 022−25−66−66 или 022−85−77−77.