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09:55 (мск), источник: Om1.ru

Юбилейный мост в Омске обещали отремонтировать за год

После реконструкции объект сможет прослужить еще 50 лет.

Сегодня, 26 сентября, на пресс-конференции исполняющий обязанности директора департамента строительства Омска Сергей Жуков назвал сроки ремонта Юбилейного моста.

По его словам, работы рассчитаны на 13,4 месяца, по контракту ремонт продлится до ноября 2018 года.

Чиновник также заверил, что сооружение не будут закрывать на год. Ранее планировалось, что мост закроют в сентябре и откроют в октябре нынешнего года. Работы будут вестись сразу после реконструкции второй очереди улицы Ленина, ведущейся на средства «Газпрома».

 — Будем стараться закончить раньше. В то же время все зависит от состояния моста, — цитирует Жукова «Новый Омск».

Как рассказал, в свою очередь, главный инженер-проектировщик компании-подряжчика «Мостостострой-Омск» Николай Хохлов, Юбилейный мост закроют 7 октября. Работы на объекте стартуют 2 октября.

Как заверил представитель подрядчика, мост после реконструкции сможет прослужить еще 50 лет.

Добавим, что на ремонт Юбилейного моста предусмотрено 318 миллионов рублей.

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